Anna Lewandowska w pilnej potrzebie zwróciła się do fanów. Szykuje się na podbój Chicago

Robert Lewandowski zadebiutował już w Chicago Fire, a Anna Lewandowska niedługo dołączy do niego w USA.

Znana trenerka personalna domyka sprawy w Barcelonie i szykuje się na podbój Chicago.

Przed przeprowadzką Lewandowska poprosiła fanów o porady, które pomogą jej odnaleźć się w nowym mieście.

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Transfer Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire oznacza sporą zmianę dla jego całej rodziny. Polski napastnik od ponad tygodnia jest już w USA i ma za sobą debiut w nowych barwach. Wygląda na to, że wkrótce dołączy do niego reszta najbliższych. Świadczą o tym najnowsze wpisy Anny Lewandowskiej, która szykuje się do przeprowadzki z dużymi obawami.

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"Cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża" - nie ukrywała po transferze męża 37-latka. Z czasem oswaja się jednak z nową rzeczywistością i robi wszystko, żeby jak najlepiej odnaleźć się w Chicago.

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W jednym z najnowszych wpisów Lewandowska poinformowała, jak wyglądają jej przygotowania do przeprowadzki.

Mam intensywny czas. Dużo pracy, kolejne wielkie projekty i ciągły rozwój mojego studia Edan. Od kilku dni razem z moim zespołem jesteśmy na szkoleniu biznesowym, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom. Pracujemy nad ofertą, wyjściem na świat.Eventy, szkolenia, treningi, szkolenia dla trenerów, masterclass, przygotowania do Hyrox. Domykam sprawy w Barcelonie, żeby frunąć dalej - opowiadała znana trenerka personalna i bizneswoman.

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A to nie wszystko, bo postanowiła też wykorzystać swoją globalną popularność i podpytała fanów o cenne porady przed wylotem do Chicago. Zdradziła przy okazji, że ma już plany na działanie w Ameryce.

"Chicago! Powoli, krok po krok, przygotowujemy się i robimy wielkie kroki w USA! Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła już planować nowych projektów w Chicago... ale zdradzę więcej szczegółów, gdy nadejdzie odpowiedni moment! W międzyczasie, potrzebuję waszej pomocy! Czy możecie polecić swoje ulubione miejsca na HYROX, barre, Run Club, longevity i funkcjonalne treningi w okolicy? Podajcie swoje rekomendacje w komentarzach!" - zwróciła się do internautów na Instastories.

Dopełnieniem wpisu była wymowna piosenka "End of Beginning", podkreślająca zbliżający się moment przeprowadzki. Te porady mają z kolei związek z jej działalnością i mogą się przydać, gdy pojawi się już w obcym mieście. Zdaniem dziennikarza Sebastiana Staszewskiego, Lewandowska ma dołączyć z córkami do męża na przełomie lipca i sierpnia.