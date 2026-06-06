Szokujące kulisy białej imprezy Mariny i Szczęsnego! To działo się za zamkniętymi drzwiami

To nie wszystko, co widzieli goście! Ujawniamy kulisy imprezy dekady

Choć małżeństwo Mariny i Wojciecha Szczęsnych od lat budzi zainteresowanie mediów i fanów, to tym razem para przeszła samą siebie. Z okazji okrągłej, 10. rocznicy ślubu zorganizowali wydarzenie, które rozmachem i oprawą mogłoby konkurować z niejednym międzynarodowym festiwalem. Miejscem uroczystości było prestiżowe Muzeum Historii Polski w Warszawie, które na jedną noc zamieniło się w elegancką, białą przestrzeń pełną muzyki, świateł i największych nazwisk polskiego show-biznesu. Dress code był jeden i wszyscy goście bez wyjątku dostosowali się do wyjątkowego klimatu wieczoru.

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Mamy to! Kulisy imprezy Szczęsnych. Tak wyglądała zabawa poza kamerami

Lista zaproszonych wyglądała jak przekrój przez absolutną czołówkę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na imprezie pojawili się m.in. Anna i Robert Lewandowscy, Grzegorz Krychowiak z partnerką Celią Jaunat, Arkadiusz Milik z Agatą Sieramską, a także Jan i Julia Bednarek.

Nie zabrakło także świata show-biznesu i internetu - wśród gości wypatrzono Julię Wieniawę, Roksanę Węgiel, Maffashion, Paulinę Krupińską, Zofię Zborowską-Wronę z Andrzejem Wroną oraz Katarzynę Zielińską. Całe wydarzenie od początku do końca miało wyjątkowo ekskluzywny charakter.

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Jednak prawdziwe emocje rozpoczęły się, gdy na scenie pojawili się artyści światowego formatu. Wieczór otworzyła Marina, która w wyjątkowej aranżacji wykonała swoje utwory przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego. Jednym z najbardziej poruszających momentów było wykonanie piosenki dedykowanej córce pary, które wywołało ogromne wzruszenie wśród gości.

Chwilę później atmosfera przeniosła się na zupełnie inny poziom. Na scenie pojawili się m.in. James Arthur, z którym Marina wykonała wspólny utwór, a także zespoły i artyści światowej sceny muzycznej, w tym Nothing But Thieves, Anne-Marie oraz Maro. Takie nazwiska sprawiły, że impreza nabrała międzynarodowego rozmachu i energii wielkiego festiwalu.

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