Michał Wiśniewski opowie o żonach w filmie?! Zapowiada nowy dokument o swoim życiu

Adrian Rybak
Adrian Rybak
Maksymilian Kluziewicz
2026-07-24 8:00

Michał Wiśniewski, który już w 2003 roku pokazał fragmenty swojego życia w "Gwiazdorze", przyznaje, że po dwóch dekadach nadszedł czas na aktualizację. Lider Ich Troje prowadzi rozmowy na temat nowego projektu filmowego. Czy tym razem widzowie poznają kulisy wszystkich jego małżeństw?

Życie Michała Wiśniewskiego od lat budzi ogromne emocje i nieustannie trafia na czołówki portali plotkarskich. Ostatnio o liderze Ich Troje zrobiło się głośno za sprawą jego niespodziewanego powrotu do Mandaryny (48 l.). Artysta postanowił uciąć krążące plotki, publikując oświadczenie na Instagramie, w którym odniósł się do sugestii o zdradzie piątej żony, Poli.

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Powrót do Mandaryny i głośne oświadczenie

W swoim nagraniu Michał Wiśniewski jasno postawił sprawę, dementując doniesienia o zdradzie Poli Wiśniewskiej.

Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy – powiedział w udostępnionym materiale.

Ta szczera wypowiedź po raz kolejny udowodniła, że życie Michała Wiśniewskiego to gotowy scenariusz na film.

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"Gwiazdor" – dokument sprzed lat

Pierwszy film dokumentalny o Michale Wiśniewskim powstał już w 2002 roku, w szczycie jego popularności. Sylwester Latkowski wyreżyserował wówczas "Gwiazdora", który skupiał się na skomplikowanej relacji piosenkarza z jego matką, Grażyną. Od tamtej premiery w życiu lidera Ich Troje zaszło wiele zmian. Były wzloty i upadki, liczne śluby i rozwody, a także narodziny sześciorga dzieci. Niedawno artysta został również uniewinniony w głośnej sprawie sądowej.

Czy powstanie nowy dokument?

Zapytany przez dziennikarza ESKA.pl, czy nie myślał o zrealizowaniu kolejnego dokumentu, Michał Wiśniewski potwierdził, że trwają rozmowy na temat przeniesienia jego historii na ekran.

Rozmawiamy z wieloma osobami na ten temat. Na ten moment myślę, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Pewnie powstanie, bo to jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej – wyjawił enigmatycznie artysta.

Fani z pewnością z niecierpliwością czekają na więcej szczegółów dotyczących tego projektu. Czy tym razem Wiśniewski zdecyduje się opowiedzieć o wszystkich swoich małżeństwach i ich kulisach? Czas pokaże.

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Michał Wiśniewski