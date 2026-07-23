Włamywacz pociął na kawałki zabytkową limuzynę byłego prezydenta. „Myślał, że to zwykły złom”

Hałasy w garażu

Do zdarzenia doszło w dzielnicy Attarin. To właśnie tam zaniepokojeni mieszkańcy usłyszeli podejrzane odgłosy dochodzące z sąsiadującego garażu. Wezwali policję, która przyjechała na miejsce i zatrzymała mężczyznę dosłownie na gorącym uczynku – stał nad rozbieranym na części Cadillakiem, jednym z najcenniejszych pojazdów w historii egipskiej motoryzacji.

Wchodził przez świetlik i ciął auto na części

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany od trzech miesięcy regularnie dostawał się do garażu przez niezabezpieczony świetlik. W środku rozcinał elementy pojazdu i wynosił je partiami, sprzedając w skupie surowców wtórnych. Nie miał pojęcia, że niszczy historyczny artefakt o wartości wielokrotnie przewyższającej kwoty, które otrzymywał za metal.

Cadillac należał przed dekadami do Gamala Abdela Nasera – jednego z najbardziej wpływowych przywódców świata arabskiego. Po latach został kupiony przez egipskiego biznesmena jako inwestycja i przechowywany w prywatnym garażu.

„Miałem kryzys finansowy” – tłumaczył się sprawca

Podczas przesłuchania mężczyzna próbował usprawiedliwiać swoje działania problemami finansowymi. Twierdził, że kradzież i sprzedaż fragmentów samochodu miały być dla niego „ostatnią deską ratunku”. Policja zatrzymała go do dyspozycji prokuratury.

Naser nadal ikoną. Pamiątki osiągają zawrotne ceny

Gamal Abdel Naser, prezydent Egiptu w latach 1954–1970, do dziś pozostaje jedną z najważniejszych postaci regionu. Jego pamiątki są niezwykle cenione – w 2019 r. odrestaurowaną limuzynę Chevrolet wystawiono w muzeum, a zegarek Rolex należący do Nasera sprzedano w 2024 r. na aukcji w Nowym Jorku za 840 tys. dolarów, czyli dwanaście razy więcej, niż przewidywano.

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