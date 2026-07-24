27 lat od premiery "Świata według Kiepskich". Jak zmienili się aktorzy kultowego serialu Polsatu?

Redakcja se.pl
2026-07-24 5:15

Przez ponad dwie dekady gościli w naszych domach jako ulubieni sąsiedzi z ulicy Ćwiartki. A jak dziś wyglądają aktorzy kultowego serialu "Świat według Kiepskich"? Zobacz w naszej galerii, kto przez ten czas zmienił się nie do poznania.

To już 27 lat od premiery "Świata według Kiepskich". Tak narodził się kultowy serial Polsatu

Trudno w to uwierzyć, ale od premiery pierwszego odcinka serialu "Świat według Kiepskich" minęło już 27 lat. Polsat wyemitował go dokładnie 16 marca 1999 roku, rozpoczynając tym samym erę jednej z najdłużej emitowanych i najbardziej rozpoznawalnych produkcji w historii polskiej telewizji. Serial, który gościł na ekranach aż do 2022 roku, przez ponad dwie dekady w krzywym zwierciadle ukazywał polską rzeczywistość, piętnując nasze narodowe wady i przywary.

Fabuła skupiała się na losach rodziny Kiepskich, zamieszkującej starą kamienicę przy ulicy Ćwiartki 3/4 we Wrocławiu. Głową rodziny był Ferdynand, wiecznie bezrobotny miłośnik piwa "Mocny Full" i poszukiwacz sposobów na to, jak "zarobić, a się nie narobić". Jego żona Halina, ciężko pracująca pielęgniarka, próbowała utrzymać dom w ryzach. Dopełnieniem rodziny była dwójka ich dzieci - próżna Mariolka i dzielący pasje z ojcem Walduś. Nie można zapomnieć o barwnych sąsiadach: handlarzu Marianie Paździochu i naiwnym pracowniku rzeźni, Arnoldzie Boczku. Ich codzienne perypetie i absurdalne pomysły na życie stały się dla milionów Polaków synonimem telewizyjnej rozrywki.

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Niezapomniane role i kultowe postacie. Kto był kim w kamienicy przy ulicy Ćwiartki 3/4?

Siłą napędową serialu "Świat według Kiepskich" była jego fenomenalna obsada, której członkowie na zawsze wpisali się w świadomość widzów. Wielu z nich, choć miało na koncie inne role, do dziś kojarzonych jest przede wszystkim z postaciami z wrocławskiej kamienicy. Niestety, część z tych wybitnych aktorów odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane kreacje.

W kluczowych bohaterów wcielali się:

  • Andrzej Grabowski jako Ferdynand Kiepski - bezrobotny patriarcha rodu, którego życiowe monologi przeszły do historii.
  • Marzena Kipiel-Sztuka jako Halina Kiepska - jedyna żywicielka rodziny, wiecznie zmęczona, ale i pełna temperamentu.
  • Bartosz Żukowski jako Waldemar "Walduś" Kiepski - syn Ferdka, zwany pieszczotliwie "Cycem".
  • Barbara Mularczyk jako Mariola Kiepska - córka, której głównym zmartwieniem był wygląd i relacje z chłopakami.
  • Ryszard Kotys jako Marian Paździoch - przebiegły sąsiad i właściciel bazarowego stoiska z bielizną.
  • Dariusz Gnatowski jako Arnold Boczek - poczciwy i naiwny sąsiad z góry, miłośnik kiełbasy i stały bywalec wspólnej toalety.
  • Krystyna Feldman jako Rozalia Kiepska - babka, poruszająca się na wózku inwalidzkim i uwielbiająca oglądać kreskówki.
  • Bohdan Smoleń jako Edzio listonosz - przynoszący rentę i sypiący rymowanymi anegdotami jak z rękawa.

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Niesamowite, jak zmienili się aktorzy "Świata według Kiepskich". Zobacz ich przemianę w naszej galerii

Ponad dwie dekady na planie filmowym to czas, który musiał odcisnąć swoje piętno na wyglądzie aktorów. Niektórzy, jak Barbara Mularczyk, zaczynali swoją przygodę z serialem jako nastolatkowie, a widzowie mogli obserwować, jak dorastają i zmieniają się na ich oczach. Inni, będący już dojrzałymi artystami w momencie startu produkcji, również przeszli widoczne metamorfozy.

Upływ czasu jest nieunikniony, a wspomnienia związane z serialem budzą dziś ogromną nostalgię, zwłaszcza gdy przypomnimy sobie, jak wyglądali jego bohaterowie w pierwszych sezonach. Zdjęcia z końca lat 90. w zestawieniu ze współczesnymi fotografiami pokazują niezwykłą podróż, jaką odbyli zarówno aktorzy, jak i ich postacie. Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie, jak przez te wszystkie lata zmienili się odtwórcy kultowych ról w serialu "Świat według Kiepskich". Niektóre przemiany mogą was naprawdę zaskoczyć.

27 lat od premiery Świata według Kiepskich. Jak zmienili się aktorzy kultowego serialu Polsatu?
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ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH