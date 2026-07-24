Sandra Drzymalska kiedyś i dziś. Tak wyglądała na początku kariery

Tak zmieniła się Sandra Drzymalska. Jej metamorfoza wprawia w osłupienie

Kiedy dziś patrzymy na Sandrę Drzymalską, widzimy pewną siebie gwiazdę, która lśni na międzynarodowych festiwalach i zdobywa najważniejsze nagrody. Jednak jeszcze dekadę temu była początkującą aktorką z marzeniami. Czy pamiętacie, jak wyglądała na starcie swojej kariery?

Jej droga na szczyt to nie tylko pasmo sukcesów, ale także spektakularna zmiana wizerunku. Z każdym kolejnym rokiem i rolą aktorka dojrzewała na naszych oczach, a jej styl ewoluował. Ta przemiana jest naprawdę niesamowita, a zdjęcia z przeszłości mogą was mocno zaskoczyć.

Tak wygląda HARRY POTTER BEZ EFEKTÓW KOMPUTEROWYCH | To Się Kręci

Tak zaczynała Sandra Drzymalska. Skromne początki wielkiej gwiazdy

Mało kto wie, że Sandra Drzymalska pochodzi z Wejherowa, a jej rodzina nie miała nic wspólnego z show-biznesem. Ojciec jest mechanikiem, a mama pielęgniarką. Pierwsze kroki na scenie stawiała w szkolnym teatrze w liceum, a talent szlifowała w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Przełomem okazał się 2016 rok i rola Oli Kaczmarek w głośnym serialu Canal+ "Belfer". To wtedy Polska po raz pierwszy usłyszała o nowej, charyzmatycznej twarzy. Nikt jednak nie spodziewał się, jak potężna kariera ją czeka.

Jeden moment zmienił wszystko w karierze Sandry Drzymalskiej

Choć miała na koncie już kilka ważnych ról, to serial Netfliksa "Sexify" z 2021 roku uczynił z niej prawdziwą gwiazdę. Rola Moniki Nowickiej przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów, otwierając drzwi do największych produkcji.

Prawdziwym dowodem jej talentu była jednak rola Kasandry w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego "Io". Wtedy świat zrozumiał, że mamy do czynienia z aktorką światowego formatu. Ten jeden film sprawił, że o Drzymalskiej zaczęto mówić na najważniejszych festiwalach filmowych.

Głośne role i deszcz nagród. Sandra Drzymalska nie zwalnia tempa

Kariera Sandry Drzymalskiej to prawdziwe pasmo sukcesów. W 2024 roku odebrała nagrodę na festiwalu w Gdyni za pierwszoplanową rolę w filmie "Biała odwaga", udowadniając swój kunszt. Zagrała też w biografii "Simona Kossak", wcielając się w legendarną badaczkę.

Jednak to informacja z 2025 roku wstrząsnęła wszystkimi. Ogłoszono, że to właśnie Drzymalska zagra Izabelę Łęcką w nowej, wyczekiwanej adaptacji "Lalki". To rola, która może zdefiniować całe pokolenie.

Prywatne życie Sandry Drzymalskiej. Tego o niej nie wiedzieliście

Mimo ogromnej sławy, aktorka rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że jest bardzo zżyta z rodziną. Wychowała się w domu, gdzie twardo stąpało się po ziemi, co z pewnością ukształtowało jej charakter.

Jej dwaj młodsi bracia, podobnie jak ojciec, związani są z branżą samochodową. Ten kontrast między światem motoryzacji a czerwonymi dywanami, po których dziś chodzi, pokazuje, jak niezwykłą drogę przeszła dziewczyna z małego miasta.

Legendarne polskie aktorki i ich kultowe kreacje Pytanie 1 z 7 Aktorka wcielająca się w rolę kobiety pracującej w "Czterdziestolatku" to Teresa Lipowska Irena Kwiatkowska Anna Seniuk Następne pytanie

Ile lat ma dziś Sandra Drzymalska? Zobacz, jak wygląda w 2026 roku

Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1993 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 33 lata. Aktorka jest dziś u szczytu sławy, a jej wygląd i styl inspirują tysiące fanek.

Jak bardzo zmieniła się od czasów debiutu? Czy poznalibyście ją na zdjęciach sprzed lat? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Różnica jest naprawdę ogromna.