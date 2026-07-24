Tak wyglądała Sandra Drzymalska na początku kariery. Dziś należy do czołówki polskich aktorek

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Maja Budka
2026-07-24 5:10

Trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. Urodzona 24 lipca 1993 roku Sandra Drzymalska przeszła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskim show-biznesie. Zobaczcie jej niewiarygodną przemianę na zdjęciach.

Tak zmieniła się Sandra Drzymalska. Jej metamorfoza wprawia w osłupienie

Kiedy dziś patrzymy na Sandrę Drzymalską, widzimy pewną siebie gwiazdę, która lśni na międzynarodowych festiwalach i zdobywa najważniejsze nagrody. Jednak jeszcze dekadę temu była początkującą aktorką z marzeniami. Czy pamiętacie, jak wyglądała na starcie swojej kariery?

Jej droga na szczyt to nie tylko pasmo sukcesów, ale także spektakularna zmiana wizerunku. Z każdym kolejnym rokiem i rolą aktorka dojrzewała na naszych oczach, a jej styl ewoluował. Ta przemiana jest naprawdę niesamowita, a zdjęcia z przeszłości mogą was mocno zaskoczyć.

Tak wygląda HARRY POTTER BEZ EFEKTÓW KOMPUTEROWYCH | To Się Kręci

Tak zaczynała Sandra Drzymalska. Skromne początki wielkiej gwiazdy

Mało kto wie, że Sandra Drzymalska pochodzi z Wejherowa, a jej rodzina nie miała nic wspólnego z show-biznesem. Ojciec jest mechanikiem, a mama pielęgniarką. Pierwsze kroki na scenie stawiała w szkolnym teatrze w liceum, a talent szlifowała w krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

Przełomem okazał się 2016 rok i rola Oli Kaczmarek w głośnym serialu Canal+ "Belfer". To wtedy Polska po raz pierwszy usłyszała o nowej, charyzmatycznej twarzy. Nikt jednak nie spodziewał się, jak potężna kariera ją czeka.

Polecany artykuł:

To już nie ta słodka Bożenka z „Klanu”. Tak dziś wygląda Agnieszka Kaczorowska

Jeden moment zmienił wszystko w karierze Sandry Drzymalskiej

Choć miała na koncie już kilka ważnych ról, to serial Netfliksa "Sexify" z 2021 roku uczynił z niej prawdziwą gwiazdę. Rola Moniki Nowickiej przyniosła jej ogromną popularność i sympatię widzów, otwierając drzwi do największych produkcji.

Prawdziwym dowodem jej talentu była jednak rola Kasandry w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego "Io". Wtedy świat zrozumiał, że mamy do czynienia z aktorką światowego formatu. Ten jeden film sprawił, że o Drzymalskiej zaczęto mówić na najważniejszych festiwalach filmowych.

Polecany artykuł:

Tak przez lata zmieniała się Teresa Lipowska. Jej kariera zaczęła się na długo …

Głośne role i deszcz nagród. Sandra Drzymalska nie zwalnia tempa

Kariera Sandry Drzymalskiej to prawdziwe pasmo sukcesów. W 2024 roku odebrała nagrodę na festiwalu w Gdyni za pierwszoplanową rolę w filmie "Biała odwaga", udowadniając swój kunszt. Zagrała też w biografii "Simona Kossak", wcielając się w legendarną badaczkę.

Jednak to informacja z 2025 roku wstrząsnęła wszystkimi. Ogłoszono, że to właśnie Drzymalska zagra Izabelę Łęcką w nowej, wyczekiwanej adaptacji "Lalki". To rola, która może zdefiniować całe pokolenie.

Polecany artykuł:

Tak przez lata zmieniał się Bogusław Linda. Legendarny twardziel polskiego kina…

Prywatne życie Sandry Drzymalskiej. Tego o niej nie wiedzieliście

Mimo ogromnej sławy, aktorka rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że jest bardzo zżyta z rodziną. Wychowała się w domu, gdzie twardo stąpało się po ziemi, co z pewnością ukształtowało jej charakter.

Jej dwaj młodsi bracia, podobnie jak ojciec, związani są z branżą samochodową. Ten kontrast między światem motoryzacji a czerwonymi dywanami, po których dziś chodzi, pokazuje, jak niezwykłą drogę przeszła dziewczyna z małego miasta.

Legendarne polskie aktorki i ich kultowe kreacje
Pytanie 1 z 7
Aktorka wcielająca się w rolę kobiety pracującej w "Czterdziestolatku" to

Ile lat ma dziś Sandra Drzymalska? Zobacz, jak wygląda w 2026 roku

Sandra Drzymalska urodziła się 24 lipca 1993 roku, co oznacza, że w 2026 roku skończy 33 lata. Aktorka jest dziś u szczytu sławy, a jej wygląd i styl inspirują tysiące fanek.

Jak bardzo zmieniła się od czasów debiutu? Czy poznalibyście ją na zdjęciach sprzed lat? Przekonajcie się sami, oglądając naszą galerię. Różnica jest naprawdę ogromna.

Aktorka Sandra Drzymalska w ciemnej sukni na premierze. O metamorfozie gwiazdy przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 51
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Sandra Drzymalska