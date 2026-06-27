Metamorfoza na przestrzeni lat. Od wrażliwca do ikony kina akcji

Są twarze, które stają się symbolami swoich czasów. Twarz Bogusława Lindy to bez wątpienia jedna z nich. Na przestrzeni dekad obserwowaliśmy jego niezwykłą przemianę - od charyzmatycznego buntownika z filmów Kieślowskiego i Holland, przez cynicznego twardziela w skórzanej kurtce, aż po dojrzałego aktora wcielającego się w postacie historyczne.

Jego wizerunek ewoluował razem z polskim kinem. Zmieniały się fryzury, styl, a zmarszczki dodawały charakteru, opowiadając historię nie tylko samego aktora, ale i całego pokolenia. To właśnie ta podróż w czasie fascynuje najbardziej.

Boguś Linda niczym polski Casanova!

Początki kariery. Tak narodziła się legenda

Zanim stał się Franzem Maurerem, Bogusław Linda był nadzieją polskiego teatru i twarzą „kina moralnego niepokoju”. Ukończywszy krakowską szkołę teatralną w 1975 roku, szybko zdobył uznanie na deskach Teatru Starego i Teatru Współczesnego we Wrocławiu.

Jednak to kino upomniało się o niego na dobre. Role u największych reżyserów - Agnieszki Holland w "Kobiecie samotnej", Andrzeja Wajdy w "Człowieku z żelaza" czy Krzysztofa Kieślowskiego w kultowym "Przypadku" - uczyniły go głosem pokolenia „Solidarności”. Grał bohaterów naznaczonych egzystencjalnym lękiem, zmuszonych do walki z bezdusznym systemem.

To wtedy stał się ikoną. Rola Franza Maurera przeszła do historii

Przyszedł rok 1992 i wszystko się zmieniło. Rola Franza Maurera w "Psach" Władysława Pasikowskiego była prawdziwym trzęsieniem ziemi. Linda zrzucił kostium wrażliwego inteligenta i stał się bezkompromisowym, rzucającym kultowe teksty twardzielem. To właśnie ten film na zawsze zdefiniował jego wizerunek w polskiej popkulturze.

Wizerunek ten ugruntowały kolejne produkcje, takie jak "Psy 2. Ostatnia krew", "Sara", gdzie brawurowo zaśpiewał utwór Leonarda Cohena, czy "Demony wojny według Goi". Bogusław Linda stał się niekwestionowanym idolem młodzieży lat 90. i synonimem polskiego kina akcji.

Mało kto pamięta te epizody. Linda próbował swoich sił także poza kinem

Kariera Lindy to jednak nie tylko kino sensacyjne. Aktor wielokrotnie udowadniał, że nie daje się zaszufladkować. Zaskoczył wszystkich, gdy w 2005 roku nagrał album "Las putas melancólicas" z zespołem Świetliki, pokazując swoją artystyczną, mroczną duszę. Próbował też swoich sił jako reżyser filmowy i teatralny.

Nie bał się też wyzwań komercyjnych. Prowadził program kulinarny w TVN i brał udział w głośnych kampaniach reklamowych. W jego biografii nie zabrakło również trudniejszych momentów - w 2025 roku media obiegła informacja o zarzutach dotyczących udziału aktora w nielegalnej kampanii reklamowej alkoholu.

Kobiety za nim szalały. U jego boku od lat jest jednak tylko ona

Bogusław Linda od zawsze chronił swoją prywatność, rzadko udzielając wywiadów na tematy osobiste. Mimo to jego życie uczuciowe budziło ogromne zainteresowanie. W młodości uchodził za łamacza serc, a w środowisku aktorskim krążyły legendy o jego romansach.

Od lat jest jednak mężem fotografki i modelki Lidii Popiel, którą poznał na planie filmu "Kroll". Para wzięła ślub w 2000 roku i ma córkę Aleksandrę. Aktor ma również dwóch synów bliźniaków, Mikołaja i Michała, z poprzedniego małżeństwa.

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Ile lat kończy Bogusław Linda w 2026 roku? Zobacz, jak wygląda dziś

Bogusław Linda urodził się 27 czerwca 1952 roku. Oznacza to, że w 2026 roku będzie świętował swoje 74. urodziny. Mimo upływu lat wciąż pozostaje aktywny zawodowo, a jego nazwisko w obsadzie to gwarancja jakości. Wystarczy wspomnieć jego role w produkcjach z 2025 roku, takich jak "Zamach na papieża" czy "Pojedynek".

Jak przez te wszystkie lata zmieniała się ikona polskiego kina? Zobaczcie sami. Zapraszamy do naszej galerii, w której zebraliśmy archiwalne i najnowsze zdjęcia aktora. Ta podróż w czasie robi wrażenie.