Gwiazdorzy latem zrzucają koszulki i prężą muskuły. Ciachorowski, Musiał i inni nie omijają siłowni [Zdjęcia]

W "Tańcu z Gwiazdami" goło i wesoło od pasa w górę

Popularny program "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" słynie z tego, że często demaskuje nieznane dotąd oblicza znanych osobistości. Zmagania na parkiecie obnażają nie tylko skrywane dotąd talenty, silną wolę walki i osobiste problemy, ale również idealnie wyrzeźbione ciała. Swoją formą imponują zarówno doświadczeni tancerze tacy jak Piotr Musiałkowski, Michał Kassin oraz Wojciech Kucina, jak i zaproszeni uczestnicy.

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W poprzednich sezonach szerokim echem odbiły się występy Filipa Gurłacza tańczącego z Agnieszką Kaczorowską oraz Maurycego Popiela w parze z Sarą Janicką. Jednak prawdziwym hitem ostatniej edycji okazał się Gamou Fall, który na parkiecie postanowił pozbyć się zbędnego odzienia. Zwycięzca wiosennej edycji programu w jednym z odcinków odważnie ściągnął bolero, czego nie omieszkała skomentować chociażby będąca jeszcze jurorką Ewa Kasprzyk. Następnie przystojny aktor i model przekazał je na licytację charytatywną, by chwilę później sięgnąć po Kryształową Kulę.

Przypakowani gwiazdorzy łapią słońce. Roznerski w morzu, Maślak w basenie

Kiedy gasną światła telewizyjnych studiów, znani i lubiani często przenoszą się do świata mediów społecznościowych. Tam publikują gorące fotki, jak tylko letnia pogoda zachęci do zrzucenia koszulki. Wakacyjne miesiące to dla wielu z nich doskonała okazja, aby pochwalić się muskularnymi sylwetkami na tle malowniczych krajobrazów. Niedawno zdjęciami z urlopu podzielił się Mikołaj Roznerski, wspominając przy okazji o swoim synu, który właśnie rozpoczyna naukę w szkole średniej.

Z kolei Rafał Maślak, Mister Polski z 2014 roku, zaprezentował się fanom podczas odpoczynku w przydomowym basenie. W internecie bez problemu można też odnaleźć nieco wcześniejsze zdjęcia takich aktorów, jak Tomasz Ciachorowski, Mateusz Banasiuk czy Maciej Musiał, prężących się w plażowo-żeglarskich sceneriach. Zdjęcia ich imponujących sylwetek można podziwiać w naszej galerii poniżej.

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Maciej Musiał pilnuje sylwetki. Aktorstwo wymaga formy

Nie jest tajemnicą, że 31-letni Maciej Musiał cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet. Ostatnio, podczas Open'er Festival 2026, jego fanki nie pozwoliły mu nawet na chwilę anonimowości w tłumie. Aktor doskonale zdaje sobie sprawę z własnej popularności i nie ukrywa efektów morderczych treningów przed internautami. Przyznaje wprost, że do intensywnej pracy nad ciałem popchnęły go wymagania zawodowe. Choć sport był mu bliski, to właśnie przygotowania do konkretnych projektów aktorskich, na przykład serialu "1899", sprawiły, że regularne wizyty na siłowni stały się dla niego obowiązkiem.

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