Maciej Musiał chciał ukryć się w tłumie na Open'erze. Jego plan szybko legł w gruzach

Maciej Musiał zauważony na Open'erze

Wydarzenia takie jak Open'er Festival co roku ściągają rzesze fanów muzyki, w tym również postaci znane z show-biznesu. Wśród miłośników festiwalowego klimatu znajduje się Maciej Musiał, który w pierwszych dniach lipca wyruszył na północ kraju w swoim sportowym samochodzie. Choć wiele osób z branży stawia w Gdyni na krzykliwe kreacje, młody gwiazdor zdecydował się na niezwykle zachowawczy ubiór. Miało to prawdopodobnie na celu wtopienie się w festiwalowy tłum, jednak ten plan zupełnie nie wypalił. Nawet mimo założonego kaptura, bystre fanki natychmiast go rozpoznały i ruszyły w jego kierunku z prośbą o pamiątkowe fotografie, które szybko zalały internet.

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Maciej Musiał bał się powrotu "Rodzinki.pl"

Nawet w sklepie nie miał spokoju!

Popularność nie odstępowała aktora nawet podczas załatwiania prozaicznych sprawunków. Został on bowiem przyłapany podczas robienia zakupów w jednym ze sklepów sieci Żabka znajdującym się nieopodal festiwalowego miasteczka. Tam również cierpliwie pozował do zdjęć z jedną ze swoich sympatyczek. Mimo że nie występuje na scenie, dla wielu obecnych to on stał się jedną z największych atrakcji Open'era 2026.

Plejada gwiazd na Open'er Festivalu 2026

Obecność Macieja Musiała to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o celebrytów wizytujących gdyński festiwal. Do Trójmiasta zjechali już między innymi Anna i Robert Lewandowscy, Marina Łuczenko-Szczęsna z Wojciechem Szczęsnym, a także duet Bagi i Magdalena Tarnowska. Na miejscu zaroiło się od znanych twarzy internetu, w tym Maffashion i Jessiki Mercedes, dla których to doskonały moment na zaprezentowanie wymyślnych stylizacji. Wśród bawiących się pod sceną dostrzeżono również dziennikarkę Gabi Drzewiecką. Co ciekawe, na jednej z festiwalowych scen swój występ dała Helena Englert, wspierana z widowni przez mamę, Beatę Ścibakównę. Biorąc pod uwagę, że wydarzenie dopiero się rozkręca, z pewnością nie brakuje jeszcze wielu innych postaci ze świata mediów.

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