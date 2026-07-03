Karol B. (25 l.) z Żor, oskarżony o uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-letniej Patrycji ponad rok temu, stawił się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich na posiedzeniu przygotowawczym.

11-letnia Patrycja z Dziewkowic uciekła do Karola B., co spowodowało ogłoszenie child alertu. Dziewczynka została odnaleziona po 48 godzinach.

Proces Karola B., który odpowiada z wolnej stopy, rozpocznie się 21 sierpnia w Strzelcach Opolskich, a sąd planuje przesłuchanie 13 świadków.

Obrona oskarżonego zapowiedziała złożenie wniosku o wyłączenie jawności procesu.

11-letnia Patrycja uciekła do dorosłego mężczyzny. Ogłoszono child alert

O tym mówiła cała Polska. Przypomnijmy, jaką gehennę sprawił Patrycji, Karol B. 11-latka zniknęła bez śladu 13 maja ub. r. Wyszła z domu dziadków, gdzie była w odwiedzinach i miała pójść do domu. Zamiast tego przepadła, jak kamień w wodę.

Gdy rodzice zaalarmowali policję, funkcjonariusze doszli do wniosku, że dziewczynka mogła zostać uprowadzona i grozi jej niebezpieczeństwo. Nie zwlekano zatem z ogłoszeniem specjalnej procedury - zwanej child alertem. Taki alarm stawia na nogi całą krajową policję. Wszyscy szukali Patrycji. Jej zdjęcia pojawiły się w mediach, lecz przez blisko 48 godzin jej los pozostawał nieznany.

Dopiero 15 maja policjanci dotarli do dziewczynki. Okazało się, że Patrycja, zmanipulowana przez poznanego w internecie Karola B., sama pojechała do tego mężczyzny. Wsiadła w pociąg do Gliwic, a potem pojechała do Żor. Tam zapukała do mieszkania 24-latka. Wpadła, jak śliwka w kompot. Karol B. nie miał przyjacielskich zamiarów. Po prostu uwięził dziewczynkę i molestował ją seksualnie.

Gehenna skończyła się gdy rankiem policja "zawinęła" Karola B. w jego miejscu pracy w powiecie wodzisławskim. Mężczyzna pojechał z kryminalnymi do mieszkania. Tam była wystraszona Patrycja. Już wkrótce trafiła z powrotem pod opiekę rodziców.

Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem pozbawienia wolności 11-latki oraz jej wykorzystania seksualnego.

W sądzie Karol B. pojawił się z matką

Dziś, po ponad roku od jego zatrzymania, Karol B. pojawił się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich. Jakiś czas temu młody mężczyzna został zwolniony z aresztu i przyjechał z Żor w towarzystwie matki. W procesie będzie odpowiadał z wolnej stopy. Treść zarzucanych mu czynów się nie zmieniła.

Sędzia Piotr Srebnicki, który poprowadzi proces, zwołał strony postępowania na posiedzenie, by zaplanować jego przebieg. 21 sierpnia rozpocznie się proces Karola B. Ten dziś zadeklarował, że będzie chciał złożyć wyjaśnienia. Sąd planuje odebranie zeznań od 13 świadków na dwóch rozprawach, w tym matki i dziadków Patrycji oraz matki Karola B. i jego brata. Ponadto wezwani w celu złożenia zeznań mają być policjanci, pedagog szkolna i wychowawca. W planach jest też odtworzenie nagrań zgromadzonych w śledztwie.

Obrona Karola B. zapowiedziała złożenie wniosku o wyłączenie jawności procesu. Decyzja w tej sprawie będzie znana w ciągu kilku tygodni.

Tak wyglądały poszukiwania 11-letniej Patrycji

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