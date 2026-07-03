Psy rzuciły się na 8-latkę. Szpital wydał komunikat o stanie zdrowia dziecka

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-03 10:08

Ośmiolatka, którą zaatakowały psy, stopniowo odzyskuje siły. Stan zdrowia małej pacjentki ulega poprawie, co oficjalnie zakomunikowało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. „Dziecko jest przytomne” – przekazała placówka w mediach społecznościowych.

Głowa rudego psa z wyszczerzonymi zębami. O ataku na 8-letnią dziewczynkę w Sosnowcu przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com zdjęcie ilustracyjne
  • Poprawia się stan ośmiolatki zaatakowanej przez zwierzęta, hospitalizowanej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
  • Dramat rozegrał się w piątek, 26 czerwca wieczorem, na terenie dzielnicy Dańdówka w Sosnowcu, gdy ojciec z córkami przyszli nakarmić znane im czworonogi.
  • Mężczyzna osłaniał dziewczynkę własnym ciałem, doznając obrażeń, a okoliczni świadkowie skutecznie odgonili agresywne psy.

Atak psów w Sosnowcu. Zwierzęta rzuciły się na ośmiolatkę

Przerażające zdarzenie miało miejsce w piątkowy wieczór, 26 czerwca, na terenie jednego z zakładów w sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna pojawił się na posesji z córkami w wieku ośmiu i dziesięciu lat, aby podać jedzenie dwóm pilnującym terenu psom. Czworonogi były doskonale znane dorosłemu i jego pociechom. Komenda Miejska Policji w Sosnowcu zaznaczyła, że „mężczyzna i jego dzieci od dawna znały te zwierzęta, które nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji”. Tym razem wizyta przybrała fatalny obrót.

W ułamku sekundy zwierzęta niespodziewanie zaatakowały młodszą z sióstr. Funkcjonariusze potwierdzają, że w efekcie tego incydentu „dotkliwie pogryziona została 8-letnia dziewczynka”. Ojciec natychmiast pospieszył z pomocą, osłaniając bezbronną córkę własnym ciałem. „Obrażenia odniósł również ojciec dziecka, który bronił swojej córki przed agresywnymi zwierzętami” – poinformowała KMP w Sosnowcu. Do pomocy ruszyli też przechodnie znajdujący się w pobliżu. Ich stanowcza reakcja odstraszyła czworonogi i uchroniła rodzinę przed gorszymi skutkami. Dziesięciolatce nic się nie stało. Mężczyznę opatrzono na miejscu, a ciężko ranna ośmiolatka pilnie trafiła do placówki medycznej.

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Pogryziona 8-latka w Katowicach. Lekarze wydali nowy komunikat o stanie zdrowia

Po transporcie do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach małoletnia znalazła się pod opieką specjalistów. Medycy przez wiele dni toczyli trudną walkę o jej zdrowie.

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka udostępniło w sieci wpis, który przyniósł wyczekiwane i niezwykle optymistyczne wieści. „Poprawia się stan dziewczynki pogryzionej przez psy, która od kilku dni przebywa w naszym szpitalu. Dziecko jest przytomne, przechodzi kolejne etapy leczenia i stabilnie, powoli wraca do zdrowia” – poinformowali medycy. Zwrócono również uwagę na trud personelu w ratowanie poszkodowanej. „Wielkie brawa dla wszystkich medyków z naszego szpitala zaangażowanych w ratowanie i leczenie dziewczynki” – podsumowano w mediach społecznościowych.

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SZPITAL
AGRESYWNY PIES
DZIECKO POGRYZIONE PRZEZ PSA