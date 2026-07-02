Tłumy na Stadionie Śląskim. Wielki kongres Świadków Jehowy w Chorzowie już w ten weekend

Chorzów gospodarzem największego kongresu w Polsce

Pomiędzy 3 a 5 lipca 2026 roku Superauto.pl Stadion Śląski stanie się miejscem wielkiego, ogólnokrajowego zjazdu Świadków Jehowy. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Szczęście bez końca" i – jak informują pomysłodawcy – będzie to najbardziej okazały kongres tej grupy religijnej w naszym kraju zaplanowany na rok 2026.

Mateusz Loranty, regionalny rzecznik wspólnoty, zaznacza, że przygotowane prelekcje są adresowane do szerokiego grona odbiorców, bez względu na ich wyznanie czy wiek. Organizatorzy zapewniają, że tematyka spotkań skupi się na problemach życia codziennego oraz odnajdywaniu prawdziwego szczęścia dzięki biblijnym wskazówkom.

Szczegóły organizacyjne:

Miejsce: Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów, ulica Katowicka 10

Data: 3–5 lipca 2026 roku

Godzina rozpoczęcia: codziennie o 9:20

Koszt: wstęp darmowy, brak zbiórek finansowych

Dostępność: wydarzenie otwarte dla każdego

Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy z władzami miasta i regionu, gospodarzem obiektu, służbami miejskimi oraz zaangażowaniu tysięcy wolontariuszy, udało się zorganizować w Chorzowie największy z tegorocznych polskich kongresów pod hasłem „Szczęście bez końca”. Przygotowany program niesie wartościowe treści dla każdego. Szczęście jest tym, czego każdy z nas poszukuje, do czego dąży i czego pragnie dla siebie i swoich bliskich. Jesteśmy przekonani, że ponadczasowe rady z Biblii na ten temat przyniosą korzyści każdemu, kto zechce wziąć udział w tym bezpłatnym i otwartym wydarzeniu – mówi Mateusz Loranty, regionalny rzecznik Świadków Jehowy.

Ponad 30 tysięcy uczestników odwiedzi region

Organizatorzy przewidują, że podczas tych trzech dni przez trybuny chorzowskiego obiektu przewinie się ponad 30 tysięcy osób. Spodziewany jest przyjazd wielu wyznawców spoza województwa śląskiego, co przełoży się na duże obłożenie bazy noclegowej – hoteli i pensjonatów. Zwiększona liczba przyjezdnych ożywi także lokalną gospodarkę: restauracje, sklepy, stacje benzynowe oraz komunikację publiczną.

Kongres Świadków Jehowy 2026. O czym będzie tegoroczny program?

Motyw przewodni "Szczęście bez końca" odnosi się do poszukiwania radości życia niezależnie od trudności i okoliczności zewnętrznych. Z informacji od organizatorów wynika, że uczestnicy dowiedzą się, jak Jezus nauczał o budowaniu trwałego szczęścia i na czym ono naprawdę bazuje według Pisma Świętego.

W agendzie kongresu przewidziano liczne wystąpienia, wywiady oraz prezentacje audiowizualne. Jednym z głównych wydarzeń, na które czekają wierni, będzie debiut kolejnych odsłon serii filmowej zatytułowanej "Dobra nowina według Jezusa".

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Kongres Świadków Jehowy na Stadionie Śląskim

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Świadkowie Jehowy w Polsce i na świecie

Wspólnota Świadków Jehowy funkcjonuje w przeszło 240 krajach na całym globie. Zgodnie z oficjalnymi statystykami organizacja zrzesza ponad 9 milionów wiernych. Na ziemiach polskich ich aktywność sięga schyłku XIX stulecia. Dziś jest to jedna z najliczniejszych mniejszości wyznaniowych nad Wisłą, do której należy ponad 114 tysięcy osób.