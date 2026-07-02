Lekarze nie mieli dobrych wiadomości! 2-letnia córka influencerki walczy z rakiem

Na co dzień pokazuje idealne rodzinne życie, domowe przepisy i uśmiechnięte dzieci. Tym razem jednak na profilu Nary Smith nie pojawił się kolejny estetyczny filmik, lecz szczere i niezwykle bolesne wyznanie. 24-letnia influencerka zdradziła, że pod koniec ubiegłego roku lekarze usłyszeli najgorszą możliwą diagnozę dotyczącą jej córeczki Whimsy. Od tamtej chwili życie całej rodziny wywróciło się do góry nogami.

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Nara opowiedziała, że wszystko zaczęło się od niepokojących objawów, które zauważyli u dziewczynki. Rodzice natychmiast zabrali ją do szpitala. Początkowo lekarze nie potrafili wskazać przyczyny problemów, jednak kolejne konsultacje rozwiały wszelkie wątpliwości. Influencerka przyznała, że już w gabinecie pediatry poczuła, iż dzieje się coś bardzo złego. Jak wspomina, lekarz nagle spoważniał, a atmosfera zrobiła się niezwykle ciężka.

To był początek koszmaru. Po serii specjalistycznych badań rodzice usłyszeli, że choroba zdążyła się rozprzestrzenić. Lekarze nie zwlekali ani chwili i dziewczynka niemal od razu rozpoczęła leczenie. Dwulatka przeszła chemioterapię, a jej najbliżsi każdego dnia toczą walkę o jej zdrowie.

Nara nie zdradziła, z jakim dokładnie nowotworem mierzy się jej córka. Nie ujawniła również, jakie są obecnie rokowania. Podkreśliła jedynie, że ich codzienność zmieniła się nie do poznania.

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Fani od dawna zastanawiali się, dlaczego influencerka znacznie ograniczyła aktywność w mediach społecznościowych. Dopiero teraz wyszło na jaw, że zamiast nagrywać kolejne materiały, większość czasu spędzała w szpitalach, wspierając swoją córeczkę podczas leczenia.

Kiedy zauważyliśmy u niej coś podejrzanego, zabraliśmy ją na pogotowie. Tam nie bardzo wiedzieli, co o tym myśleć. Trafiliśmy do pediatry, który nagle zamilkł i stał się bardzo spokojny i opanowany. Serce mi wtedy zamarło. Nie wiem, czy to przeczucie mi coś mówiło, ale pierwszą rzeczą, o jakiej pomyślałam, było to, że ma raka (...) Nie ma łatwego sposobu, żeby to powiedzieć, ale pod koniec ubiegłego roku u naszej córki Whimsy zdiagnozowano nowotwór (...) Niektóre dni są trochę łatwiejsze, niektóre są naprawdę trudne. Mogę jedynie starać się jak najlepiej pokazywać się w każdym z tych obszarów - powiedziała na nagraniu Nara Smith.

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