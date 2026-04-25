Nie żyje Klaudia Zakrzewska. Influencerka zmarła po tym, jak została przejechana autem pod klubem nocnym w Londynie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-04-25 21:00

Klaudia Zakrzewska (Klaudiaglam), polska influencerka, która niedawno została potrącona pod jednym z londyńskich klubów, nie żyje. Zmarła z powodu poważnych obrażeń, jakich doznała, gdy inna celebrytka najechała na nią autem. Mama Zakrzewskiej prosiła o modlitwę za ukochaną córkę. Klaudia trafiła do szpitala, jednak nie udało się jej uratować.

Klaudia Zakrzewska
Klaudia Zakrzewska Klaudia Zakrzewska Klaudia Zakrzewska Klaudia Zakrzewska
Galeria zdjęć 33
Super Express Google News

Polska influencerka potrącona. Trafiła do szpitala w stanie krytycznym

Klaudia Zakrzewska, znana jako influencerka Klaudiaglam, została potrącona przed jednym z nocnych klubów w londyńskim Soho w godzinach porannych 19 kwietnia, tuż po imprezie. Jak opisują brytyjskie i polskie media, do zdarzenia doszło około 4:30 nad ranem, gdy przed lokalem przebywała grupa osób. Jak opisuje Daily Mail, wszystko zaczęło się od ostrej kłótni między dwiema kobietami. Świadkowie twierdzą, że sprzeczka szybko przerodziła się w szarpaninę tuż przed klubem.

W pewnym momencie jedna z uczestniczek awantury - Gabrielle Carrington, finalistka programu "X Factor" - miała wsiąść do luksusowego auta i ruszyć w stronę swojej rywalki! Jej samochód wjechał w pieszych stojących przed klubem. Zakrzewska odniosła najcięższe obrażenia i w stanie krytycznym trafiła do szpitala, gdzie lekarze przez kilka dni walczyli o jej życie.

W tym samym incydencie ranne zostały jeszcze dwie inne osoby. Według relacji medialnych, na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a sprawą zajęła się brytyjska policja, która zatrzymała kierującą pojazdem i postawiła jej poważne zarzuty.

Klaudia Zakrzewska nie żyje. Nie udało się jej uratować

Zakrzewska przez blisko tydzień pozostawała w szpitalu. Kilka dni po tragicznych wydarzeniach jej mama poprosiła o modlitwę:

Wciąż jest nadzieja, modlimy się. Moi drodzy bliscy i przyjaciele. Proszę was z głębi serca - miejcie moją piękną córkę Klaudię w swoich modlitwach. Ona jest moim aniołem, moim światem, wszystkim, co mam, i teraz potrzebuje całej miłości, siły i uzdrowienia, jakie możemy jej przekazać. Proszę, módlcie się za nią - o ukojenie, ochronę i siłę w tym trudnym czasie. Wasze wsparcie znaczy dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić słowami. Dziękuję z całego serca.

Niestety, mimo intensywnej pomocy medycznej stan Polki pozostawał bardzo ciężki. Ostatecznie, jak podają media, zmarła w szpitalu w wyniku obrażeń wielonarządowych. Śledztwo w sprawie dokładnych okoliczności zdarzenia nadal trwa, a służby analizują nagrania i zeznania świadków.

Galeria zdjęć 35
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
INFLUENCERKA