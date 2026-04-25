Nie żyje Klaudia Zakrzewska. Influencerka zmarła po tym, jak została przejechana autem pod klubem nocnym w Londynie

Polska influencerka potrącona. Trafiła do szpitala w stanie krytycznym

Klaudia Zakrzewska, znana jako influencerka Klaudiaglam, została potrącona przed jednym z nocnych klubów w londyńskim Soho w godzinach porannych 19 kwietnia, tuż po imprezie. Jak opisują brytyjskie i polskie media, do zdarzenia doszło około 4:30 nad ranem, gdy przed lokalem przebywała grupa osób. Jak opisuje Daily Mail, wszystko zaczęło się od ostrej kłótni między dwiema kobietami. Świadkowie twierdzą, że sprzeczka szybko przerodziła się w szarpaninę tuż przed klubem.

W pewnym momencie jedna z uczestniczek awantury - Gabrielle Carrington, finalistka programu "X Factor" - miała wsiąść do luksusowego auta i ruszyć w stronę swojej rywalki! Jej samochód wjechał w pieszych stojących przed klubem. Zakrzewska odniosła najcięższe obrażenia i w stanie krytycznym trafiła do szpitala, gdzie lekarze przez kilka dni walczyli o jej życie.

Zobacz także: Prokurator apeluje do Dody po śmierci Łukasza Litewki. "Zwracam się do samej pani Doroty Rabczewskiej"

W tym samym incydencie ranne zostały jeszcze dwie inne osoby. Według relacji medialnych, na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, a sprawą zajęła się brytyjska policja, która zatrzymała kierującą pojazdem i postawiła jej poważne zarzuty.

Zobacz także: Gwiazda sieci Klaudia Zakrzewska walczy o życie. Stała przed klubem, gdy wjechało w nią auto! Co z napastniczką?

Klaudia Zakrzewska nie żyje. Nie udało się jej uratować

Zakrzewska przez blisko tydzień pozostawała w szpitalu. Kilka dni po tragicznych wydarzeniach jej mama poprosiła o modlitwę:

Wciąż jest nadzieja, modlimy się. Moi drodzy bliscy i przyjaciele. Proszę was z głębi serca - miejcie moją piękną córkę Klaudię w swoich modlitwach. Ona jest moim aniołem, moim światem, wszystkim, co mam, i teraz potrzebuje całej miłości, siły i uzdrowienia, jakie możemy jej przekazać. Proszę, módlcie się za nią - o ukojenie, ochronę i siłę w tym trudnym czasie. Wasze wsparcie znaczy dla mnie więcej, niż potrafię wyrazić słowami. Dziękuję z całego serca.

Niestety, mimo intensywnej pomocy medycznej stan Polki pozostawał bardzo ciężki. Ostatecznie, jak podają media, zmarła w szpitalu w wyniku obrażeń wielonarządowych. Śledztwo w sprawie dokładnych okoliczności zdarzenia nadal trwa, a służby analizują nagrania i zeznania świadków.

Zobacz także: Co z pogrzebem Łukasza Litewki? Są pierwsze, nieoficjalne informacje! Wiadomo, kiedy i gdzie ma się odbyć

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka zmarł na miejscu wypadku. Są zdjęcia z miejsca tragedii

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat