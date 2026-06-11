Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które z tych państw jest większe pod względem powierzchni?
2026-06-11 4:30
Wielkość państw na mapie to często kwestia złudzeń optycznych i nieintuicyjnych porównań. Czy zawsze jesteś pewien, które z nich jest naprawdę większe? Często to, co wydaje się oczywiste, okazuje się zaskakującą pułapką. W czwartek zapraszamy do prawdziwej weryfikacji Twojej wiedzy geograficznej! Zmierz się z parami krajów i zdecyduj, który z nich rozciąga się na większym obszarze. To świetna okazja, by nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale także odkryć kilka zaskakujących faktów o naszym świecie!