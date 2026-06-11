QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które z tych państw jest większe pod względem powierzchni?

Wielkość państw na mapie to często kwestia złudzeń optycznych i nieintuicyjnych porównań. Czy zawsze jesteś pewien, które z nich jest naprawdę większe? Często to, co wydaje się oczywiste, okazuje się zaskakującą pułapką. W czwartek zapraszamy do prawdziwej weryfikacji Twojej wiedzy geograficznej! Zmierz się z parami krajów i zdecyduj, który z nich rozciąga się na większym obszarze. To świetna okazja, by nie tylko sprawdzić swoje umiejętności, ale także odkryć kilka zaskakujących faktów o naszym świecie!

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