QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Pierwszy w czerwcu 2026! Powalcz o godny wynik! Pytanie 1 z 10 Wiersz "Campo di Fiori" jest autorstwa: Wisławy Szymborskiej Czesława Miłosza Cypriana Kamila Norwida Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.