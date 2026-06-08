Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Pierwszy w czerwcu 2026! Powalcz o godny wynik!
2026-06-08 4:00
Przygotuj się na poniedziałkową dawkę wiedzy! Przed Tobą pierwszy w czerwcu 2026 quiz ogólny. Podejmij wyzwanie i walcz o jak najlepszy wynik!