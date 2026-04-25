Co z pogrzebem Łukasza Litewki? Są pierwsze, nieoficjalne informacje! Wiadomo, kiedy i gdzie ma się odbyć

Aga Kwiatkowska
2026-04-25 16:04

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł Lewicy i działacz społeczny jechał na rowerze, gdy doszło do dramatycznego wypadku z udziałem samochodu. Obrażenia były tak poważne, że nie miał żadnych szans na przeżycie. Dwa dni później pojawiły się pierwsze, wciąż nieoficjalne, informacje dotyczące ostatniego pożegnania i pochówku uwielbianego polityka. Kiedy i gdzie ma odbyć się jego pogrzeb?

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku drogowym podczas jazdy na rowerze w Dąbrowie Górniczej. W pewnym momencie w polityka uderzył samochód prowadzony przez 57-letniego kierowcę, który, według jego relacji, miał nagle stracić przytomność za kierownicą. Siła uderzenia była ogromna - rower polityka został odrzucony do rowu, a sam Litewka znalazł się pod pojazdem. Niedługo później na miejscu pojawili się inni kierowcy, którzy wezwali pomoc. Niestety, Litewka zmarł.

Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci 36-latka było wykrwawienie po ciężkich obrażeniach nóg i przecięciu kluczowych tętnic.

Wiadomość o śmierci Łukasza Litewki wstrząsnęła całym krajem. Internet zalała fala komentarzy pełnych bólu i niedowierzania. Na miejscu tragedii szybko pojawiły się znicze i kwiaty. Ulica, na której doszło do wypadku, zamieniła się w symbol żałoby - ludzie przychodzą tam, by choć na chwilę zatrzymać się i oddać hołd zmarłemu posłowi. Równie poruszające są reakcje świata polityki i show-biznesu. Litewkę żegnają zarówno przyjaciele, jak i przeciwnicy - wszyscy zgodnie podkreślają, że był osobą, która potrafiła łączyć ludzi ponad podziałami.

Tymczasem pojawiają się pierwsze informacje dotyczące pogrzebu. 

Co z pogrzebem Łukasza Litewki?

Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express" ostatnie pożegnanie i pochówek Łukasza Litewki ma mieć charakter państwowy. Pogrzeb posła ma odbyć się w Sosnowcu, ale nie w całej uroczystości będą mogli wziąć udział postronni, którzy chcieliby oddać hołd zmarłemu.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, do których dotarł "Super Express", pogrzeb polityka zaplanowano na środę 29 kwietnia. Ceremonia ma rozpocząć się o godzinie 13.30 mszą żałobną w kościele pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu. Nabożeństwa oraz przemówienia mają być transmitowane, by umożliwić pożegnanie Litewki szerszemu gronu osób. Jednak druga część ceremonii - sam pochówek - ma mieć charakter prywatny i będą mogli uczestniczyć w niej tylko bliscy zmarłego.

