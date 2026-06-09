Makabra w Tczewie! 19-letni Jakub zabił swoją matkę nożem, po wszystkim milczał jak grób

19-letni Jakub K. usłyszał zarzut zabójstwa matki. Podczas przesłuchania milczał

Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, 19-letni Jakub K., podejrzany o zabójstwo swojej matki usłyszał zarzuty. Do tragedii doszło w niedzielę, 7 czerwca, w Tczewie. Mężczyzna został zatrzymany przez policję, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Wszystko wskazuje na to, że feralnego dnia mężczyzna zaatakował 43-latkę nożem.

Podczas wtorkowego przesłuchania (9 czerwca) Jakub K. usłyszał zarzut zabójstwa. Jak przekazała prokuratura, 19-latek nie odniósł się do stawianego mu zarzutu i skorzystał z przysługującego mu prawa do odmowy składania wyjaśnień.

- Młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce ujawnili zwłoki kobiety oraz zakrwawionego młodego mężczyznę. W dniu dzisiejszym (9 czerwca) Jakub K. został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tczewie, gdzie przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa – mówi Wioleta Noch z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku w rozmowie w Radiem Eska.

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Prokurator skierował także do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla Jakuba K. 19-latkowi grozi kara co najmniej 10 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że zwłoki 43-letniej kobiety odnaleziono w jednym z mieszkań na terenie Tczewa w niedzielę, 7 czerwca około godziny 14. Sekcja zwłok zmarłej została zaplanowana na wtorek, 9 czerwca.

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