43-letnia kobieta nie żyje. Policja zatrzymała jej syna. Tragedia w Tczewie

W niedzielę (7.06) około godziny 14 w jednym z mieszkań w Tczewie znaleziono zwłoki 43-letniej kobiety. - Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok 43-letniej kobiety. W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę - powiedziała "Dziennikowi Bałtyckiemu" młodszy aspirant Katarzyna Ożóg z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

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Jak informuje RMF FM, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. We wtorek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zmarłej kobiety. Póki co nikomu nie przedstawiono zarzutów.