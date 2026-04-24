Laluna załamana po śmierci Łukasza Litewki. Pokazała SMS-y i nalega na "totalne śledztwo"

Łukasz Litewka nie żyje

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. 36-letni polityk zginął nagle, w dramatycznych okolicznościach. Do tragedii doszło w czwartek, 23 kwietnia, po południu w Dąbrowie Górniczej. Poseł jechał na rowerze, gdy nagle doszło do potężnego zderzenia z samochodem osobowym. Obrażenia Litewki były tak rozległe, że nie pozostawiły mu żadnych szans. Polityk doznał ciężkich urazów kończyn dolnych i wykrwawił się na miejscu. Dramat rozegrał się w zaledwie kilka chwil - mimo podjętej reanimacji życia młodego posła nie udało się uratować.

Za kierownicą auta siedział 57-letni mężczyzna, który, jak wskazują wstępne ustalenia, mógł zasłabnąć lub stracić panowanie nad pojazdem. Sprawa jest dokładnie badana.

Śmierć Litewki poruszyła nie tylko polityków, ale i zwykłych ludzi. W sieci zaroiło się od wzruszających wpisów, a na miejscu tragedii szybko pojawiły się znicze. Litewka był znany z ogromnego serca i działalności charytatywnej - pomagał ludziom i zwierzętom, nie oglądając się na podziały. Współpracował nie tylko z innymi politykami, ale i gwiazdami - Dodą czy, jak się okazuje, Laluną.

Ta ostatnia niedługo po śmierci polityka zareagowała na tragiczne wieści.

Laluna pokazała SMS-y. Domaga się śledztwa

Laluna, celebrytka znana z udziału w show "Królowe życia", a także miłości do zwierząt, którym stara się pomagać, niedługo po śmierci polityka skomentowała tę tragedię w sieci.

"Dlaczego?", "Za szybko, kochamy cię, jeszcze 2 dni temu rozmawialiśmy. To niesprawiedliwe", "Nie mogę się z tym pogodzić. Łukaszu, tak mi przykro. Mam wielką nadzieję, że prezydent tym razem spełni twoje marzenie, którym było od zawsze zerwanie łańcuchów", "Mieliśmy takie plany. Życie jest niesprawiedliwe".

Laluna dała znać, że pojawi się na marszu pamięci, który ma się odbyć w hołdzie Litewce 26 kwietnia, start o 12:00 pod Sejmem.

Influencerka zaapelowała też o dochodzenie w sprawie śmierci polityka:

Nalegam na totalne śledztwo i poddanie kierującego wszystkim testom - wariograf przede wszystkim!

Pokazała również SMS-y, które wymieniała z Litewką, a które dotyczyły pomocy zwierzętom. Niestety, plany Laluny i polityka zostały nagle przerwane przez jego nagłe odejście.

