Doda nie wierzy w przypadek! Mówi o zagadkowej śmierci Litewki

Julita Buczek
2026-04-24 12:45

Po tragicznej śmierci Łukasza Litewki emocje sięgają zenitu. Doda opublikowała wstrząsający wpis, w którym nie tylko żegna polityka, ale też sugeruje, że jego śmierć nie była przypadkowa. Jej słowa wywołały ogromną burzę!

Doda nie owija w bawełnę! Mocne słowa po tragedii Litewki

Śmierć Łukasza Litewki poruszyła całą Polskę. Poseł zginął w dramatycznym wypadku, gdy jadąc na rowerze został potrącony przez samochód. Od tego momentu media społecznościowe zalała fala komentarzy, wspomnień i kondolencji. Jednak to, co opublikowała Doda, wyróżnia się na tle innych wpisów - jest pełne emocji, bólu, ale też kontrowersyjnych sugestii.

Artystka zaczęła od osobistego pożegnania. W swoim wpisie nazwała Litewkę "serdecznym kolegą" i podkreśliła jego odwagę, uczciwość oraz bezkompromisowość. Według niej był jednym z nielicznych, którzy mieli siłę mówić głośno to, co myślą - bez oglądania się na konsekwencje.

Z czasem jej słowa nabrały jednak znacznie ostrzejszego tonu. Doda zasugerowała wprost, że śmierć Litewki nie była zwykłym wypadkiem. "Ktoś zabił człowieka" - napisała, wskazując jednocześnie, że polityk mógł być niewygodny dla niektórych środowisk. Jej zdaniem Litewka demaskował układy i mówił rzeczy, których inni bali się poruszać.

W swoim wpisie przypomniała także, że jeszcze niedawno polityk mierzył się z falą hejtu i nawet życzeniami śmierci. Na dowód przytoczyła jego wcześniejszą wypowiedź, w której pisał, że jest "najgorszym posłem" i doświadcza ogromnej krytyki. Doda podkreśliła, że mimo tego nie poddawał się i konsekwentnie robił swoje.

Artystka zaapelowała również do ludzi o refleksję. Zwróciła uwagę, jak łatwo rani się innych słowami w internecie i jak rzadko docenia się ich za życia. Jej zdaniem śmierć Litewki powinna być momentem zatrzymania i przemyślenia własnych zachowań.

Nie zabrakło też mocnego wezwania do działania. Doda jasno zaznaczyła, że oczekuje rzetelnego i transparentnego śledztwa w sprawie okoliczności tragedii. Podkreśliła, że zarówno ona, jak i bliscy oraz sympatycy Litewki chcą poznać prawdę.

Zmarł mój Serdeczny kolega. Jedyny, który miał odwagę siłę tupet. Polityk uczciwy nieprzekupny i Nieustraszony. Jedyny miał odwagę mówić, jak jest!!!! Ktoś zabił człowieka, który dla innych oddawał całego siebie. Niektórzy życzyli mu śmierci jeszcze 3 mc temu. Łukasz mimo wszystko szedł dalej mimo bólu, które te słowa mu zadawały! Nie poddawał się i nie zawracał. Dziś zastanówcie się 100 razy, zanim będziecie ranić i podważać intencje tych, którzy Nie oczekują czasem niczego więcej jak tylko dziękuję, że jesteś. Łukasza już nie ma. Doceniajcie ludzi ZA ŻYCIA. Wszyscy Fani, znajomi i przyjaciele oczekujemy na rzetelne i jawne śledztwo prokuratury w sprawie tego „wypadku”. Sprawca zasłabł akurat w momencie, kiedy naprzeciwko jechał poseł, który obnażał kłamstwa i układziki bogatych i wpływowych - czytamy w przejmującym wpisie Dody.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
