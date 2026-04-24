Joanna Senyszyn przerywa milczenie po śmierci Litewki! Ostre słowa o teorii Dody

Łukasz Litewka nie żyje. Zginął w wypadku

Informacja o nagłej i dramatycznej śmierci Łukasza Litewki wstrząsnęła zarówno światem polityki, jak i jego sympatykami. W obliczu tragedii pojawiły się liczne komentarze - od pełnych żalu wspomnień po bardziej kontrowersyjne opinie sugerujące, że wypadek mógł nie być przypadkowy. Do sprawy odniosła się Joanna Senyszyn, która w rozmowie podkreśliła, jakim człowiekiem był Litewka i jak należy patrzeć na okoliczności jego śmierci.

Joanna Senyszyn nie kryła wzruszenia, wspominając zmarłego. Podkreśliła, że był on osobą wyjątkowo zaangażowaną, szczególnie w działania na rzecz zwierząt. Jak zaznaczyła, właśnie ta wrażliwość i autentyczne zaangażowanie odróżniały go od wielu innych polityków.

Łukasz był wspaniałym człowiekiem, który dbał o zwierzęta. Ponieważ ja także całe życie zajmuję się ochroną zwierząt, to bardzo mnie do niego przekonywało. Bardzo wielu posłów po prostu zadawała się tym, że są politykami i że mogą w zasadzie nic nie robić, brać kasę i korzystać z życia. A Łukasz starał się ten swój mandat najpierw radnego, a potem poselski, przekuć w coś dobrego. Także bardzo żałuję, jest mi przykro. Współczuję jego rodzinie, jego wyborcom. To straszny wypadek i tak nagły młody człowiek. Niestety takie wypadki się zdarzają - mówi "Super Expressowi" Senyszyn.

Senyszyn zwróciła również uwagę na ogrom tragedii i jej osobisty wymiar, przywołując dramatyczne wydarzenia sprzed lat ze swojej rodziny. W jej ocenie śmierć Litewki to przede wszystkim bolesne przypomnienie o zagrożeniach na drodze i konieczności większej ostrożności - zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów.

50 lat temu bratanica mojego męża, też jadąc na rowerze - kilkunastoletnia dziewczynka, została potrącona przez naczepę tira i też zmarła na miejscu. Także musimy wykazywać większą ostrożność. Musimy bardziej uważać na tych, którzy na jezdni są najbardziej bezbronni. To są piesi, to są rowerzyści, ale też z drugiej strony coraz więcej wypadków powodują hulajnogi elektryczne. Także ta ostrożność z obu strony jest absolutnie konieczna - mówi nam Joanna Senyszyn.

Jednocześnie Senyszyn stanowczo odcięła się od teorii spiskowych, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, w tym od sugestii Dody, jakoby ktoś mógł czyhać na życie Litewki.

Nie jestem zwolenniczką spiskowej teorii dziejów. Myślę, że to był nieszczęśliwy wypadek, ale to w żaden sposób nie zmniejsza tej tragedii, którą jest śmierć Łukasza - mówi "Super Expressowi" Senyszyn.

W dalszej części wypowiedzi odniosła się także do kwestii bezpieczeństwa na drogach i ewentualnego zaostrzania kar. Jej zdaniem kluczowa nie jest surowość przepisów, lecz ich nieuchronność.

Wysokość kary nie wpływa na zmniejszenie przestępczości. Tutaj raczej chodzi o to, żeby kara była nieuchronna, żeby każdy, kto popełni przestępstwo, był złapany i sprawiedliwi osądzony. I bardzo jest ważne, żeby nie było w tej dziedzinie świętych krów, dlatego że bardzo często na pewne grupy ludzi, na przykład księży, polityków, celebrytów, patrzy się przez palce, tak jakby im było wolno więcej. No więc powiedzmy sobie jasno, nikomu nie wolno więcej (...) Tak, na szczęście w tej chwili coraz ostrzej patrzymy na łamanie prawa. Nie chcemy już, żeby pozycja społeczna czy pozycja w mediach społecznościowych była usprawiedliwieniem czy żeby była powodem do złagodzenia kary - mówi "Super Expressowi" Joanna Senyszyn.

Rozmawiała Julita Buczek

