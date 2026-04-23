Partnerka Łukasza Litewki zamieściła poruszający wpis! "Dziś umarłam razem z tobą"

Nie żyje Łukasz Litewka. Zginął w tragicznym wypadku

W czwartkowe popołudnie całą Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci Łukasza Litewki. Miał zaledwie 36 lat. Poseł związany z Lewicą, społecznik i aktywista z Sosnowca zginął w tragicznym wypadku na terenie Dąbrowy Górniczej. Według pierwszych ustaleń poseł poruszał się na rowerze, gdy uderzył w niego samochód. Kierowca miał niespodziewanie stracić przytomność, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Akcja reanimacyjna trwała godzinę, ale życia posła nie udało się uratować.

Przedwczesna śmierć Łukasza Litewki wywołała ogromne poruszenie. Poseł cieszył się ogromnym szacunkiem zarówno innych polityków, jak i internautów. Jak sam podkreślał - najpierw był człowiekiem, potem politykiem. Jeszcze zanim zaczął urzędować na Wiejskiej, mocno angażował się w sprawy ważne społecznie.

Łukasz Litewka był nie tylko politykiem, ale również cenionym aktywistą i społecznikiem. Od lat działała na rzecz zwierząt, osób w kryzysie bezdomności i lokalnych inicjatyw pomocowych. Zaangażowany był w budowanie oddolnej społeczności TeamLitewka, skupiającej wolontariuszy i sympatyków jego działań.

Partnerka pożegnała Łukasza Litewkę. Przejmujące słowa!

Aktywnie działał w sieci. Kilka godzin przed tragedią dodał swój ostatni post. Chociaż prężnie działał w mediach społecznościowych, to niewiele wiadomo na temat jego życia osobistego. Łukasz Litewka starał się chronić prywatność swoich bliskich. Kilka godzin po tragedii polityka pożegnała jego ukochana. Natalia Bacławska zamieściła w sieci ich wspólne zdjęcie, do którego dodała poruszający wpis.

Dziś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia - napisała partnerka Litewki.

Kondolencje i słowa wsparcia pod adresem bliskich zmarłego posła spływają z całej Polski. Politycy, celebryci, ludzie sportu i kultury nie mogą uwierzyć w śmierć Łukasza Litewki. Zgodnie podkreślają za to, że swoją działalnością udowadniał, jak wiele można osiągnąć poza podziałami.

