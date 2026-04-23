Tragiczna śmierć 36-letniego posła. Łukasz Litewka zginął w dramatycznym wypadku

Maria Hędrzak
2026-04-23 17:12

W czwartek, 23 kwietnia napłynęły dramatyczne wieści. Łukasz Litewka, 36-letni poseł i znany społecznik, stracił życie w tragicznym zdarzeniu drogowym na ulicy Kazimierzowskiej, która łączy Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. W miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora.

Łukasz Litewka

Autor: Marcin Obara/ PAP

Lewica żegna tragicznie zmarłego Łukasza Litewkę

Wstrząsającą wiadomość o nagłym odejściu 36-letniego parlamentarzysty przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych jego przyjaciele z Lewicy.

"Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. Łukasz był uosobieniem dobra. Nigdy nie przechodził obojętnie obok czyjejś krzywdy, zawsze był pierwszy w niesieniu pomocy, zawsze uważny na potrzeby innych, zawsze autentyczny. Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód" - czytamy.

Autorzy wpisu wyrazili ogromną wdzięczność za zaangażowanie społecznika oraz jego niezwykłą wrażliwość.

"Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo" - zaznaczyli.

Tragiczny wypadek na ulicy Kazimierzowskiej. Policja z Dąbrowy Górniczej zabiera głos

Wstępne informacje na temat dramatycznego wypadku podała w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej. 

"Dzisiaj po 13:00 na ul. Kazimierzowskiej doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym zginął rowerzysta" - czytamy.

Funkcjonariusze dodali, że droga, na której doszło do wypadku, jest zablokowana. Ogłoszony został czarny alert drogowy. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzą odpowiednie służby pod ścisłym nadzorem prokuratora. 

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami mundurowych "57-letni kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Sosnowca, z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia rowerzystą".

Mimo podjętej akcji ratunkowej poszkodowany poniósł śmierć na miejscu.

