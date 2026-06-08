Aktualizacja 20:45, 08.06.2026 r.

Jak podaje Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej wypadek okazał się tragiczny.

Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Wewnątrz znajdowały się dwie osoby: kursantka oraz instruktor. Mimo podjętej akcji ratunkowej, życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala - informuje bryg. Patrycja Pokrzywa, rzecznik prasowa KM PSP w Bielsku-Białej.

Obecnie na miejscu zdarzenia prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem prokuratora oraz policji. Okoliczności oraz przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Teren lotniska został zabezpieczony.

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Dramatyczny start szybowca. Śmigłowiec LPR wkroczył do akcji

Służby ratunkowe prowadzą intensywne działania na terenie lotniska w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. Dramat rozegrał się w poniedziałek, 8 czerwca, tuż przed godziną 19.00.

Z nieoficjalnych doniesień, które przekazał lokalny serwis Beskid Info, wynika, że maszyna najprawdopodobniej runęła na ziemię przy próbie startu. Dokładne przyczyny incydentu owiane są na razie tajemnicą, a ratownicy kontynuują pracę w rejonie wypadku.

Na miejsce zdarzenia w trybie pilnym zadysponowano potężne siły: trzy wozy strażackie, dwie karetki pogotowia oraz policyjne radiowozy. O skali zagrożenia świadczy fakt, że wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na miejscu tragedii.

Jak podaje portal bielsko-biała.pl, wypadek szybowca okazał się tragiczny w skutkach.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie żyje 38-letnia kobieta. Instruktor jest w ciężkim stanie - informuje portal.

Policjanci odgrodzili teren, aby szczegółowo zbadać tło tego incydentu. Z dużym prawdopodobieństwem w dochodzenie zaangażują się eksperci z komisji do spraw badania wypadków lotniczych.

Obecnie przekazywane dane są weryfikowane przez służby. Szerszy obraz sytuacji poznamy prawdopodobnie, gdy zakończą się policyjne oględziny i akcja ratunkowa na płycie lotniska.

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Kolejny wypadek z udziałem szybowca

To nie pierwsze zdarzenie lotnicze na terenie Bielska-Białej w tym roku. 22 kwietnia 2026 roku przy ul. Zwardońskiej doszło do incydentu z udziałem szybowca, który podczas lotu zahaczył o ogrodzenie i musiał awaryjnie lądować.

Jak informowała wówczas Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, pilot nie odniósł poważnych obrażeń i po przebadaniu przez ratowników medycznych nie wymagał hospitalizacji. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata sterowności maszyny. O