Ekspert wziął pod lupę suknię ślubną Doroty Olko. Ten szczegół przykuł jego uwagę

Polityczka Dorota Olko wyszła za mąż, a nagranie z jej ślubu, który odbył się w niedzielę 7 czerwca, pojawiło się w mediach społecznościowych.

Jej suknia ślubna przykuła uwagę, a stylista Daniel Jacob Dali ocenił ją jako połączenie elegancji i nowoczesności.

Ekspert przeanalizował każdy szczegół stroju i wydał swój werdykt.

Dorota Olko ma za sobą jeden z najszczęśliwszych dni w życiu! W niedzielę 7 czerwca w mediach społecznościowych pokazało się krótkie nagranie ze ślubu polityczki. Widać na nim, jak rozpromieniona panna młoda składa swoją przysięgę małżeńską. Uwagę zwraca także jej suknie ślubna. Spytaliśmy stylistę Daniela Jacoba Dali, jak ocenia kreację posłanki.

Ekspert ocenia suknię ślubną Doroty Olko

Dorota Olko wybrała na swój ślub suknię na cienkich ramiączkach, o przylegającym kroju. Cała była ozdobiona koronką i perełkami.

- Ślubna kreacja Doroty Olko zachwyca połączeniem elegancji i nowoczesności. Dopasowany fason sukni pięknie podkreśla sylwetkę, a głęboki dekolt w kształcie litery V dodaje stylizacji wyrazistości oraz współczesnego charakteru. Kreacja została wykonana z bogato zdobionego, połyskującego materiału, który efektownie odbija światło i nadaje całości luksusowego blasku - ocenił Daniel Jacob Dali.

Stylista zwrócił także uwagę na inne elementy całej stylizacji, które miały duży wpływ na ostateczny wygląd panny młodej.

- Romantyczna fryzura z miękkimi falami i grzywką doskonale równoważy odważniejszy krój sukni, tworząc harmonijną i bardzo kobiecą kompozycję Uwagę zwraca również czerwony bukiet, stanowiący mocny akcent kolorystyczny, ciekawie kontrastujący z jasną kreacją - zaznaczył ekspert.

Jak podkreśla Daniel Jacob Dali, całość była ujmującą mieszanki klasyki i nowoczesności, co dało fenomenalny efekt końcowy.

- Cała stylizacja umiejętnie łączy klasyczną ślubną elegancję z aktualnymi trendami, dzięki czemu prezentuje się niezwykle efektownie, a jednocześnie z klasą i wyczuciem stylu - podsumował.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądały zaręczyny Doroty Olko: