Bestialski atak w Inowrocławiu. Zaatakował starszego mężczyznę, kopał go i straszył nożem

Bestialski atak w Inowrocławiu! Pobił seniora i groził nożem w ręku

Do brutalnego rozboju doszło w niedzielę, 19 kwietnia, po godzinie 13 na jednej z ulic Inowrocławia. 66-letni mężczyzna został nagle zaatakowany przez przypadkowo napotkanego przechodnia. Napastnik powalił go na ziemię, a następnie wielokrotnie kopał w brzuch. Na tym jednak nie poprzestał. Grożąc nożem, okradł swoją ofiarę z telefonu, papierosów i gotówki.

- Tego samego dnia po południu policjanci zostali zawiadomieni przez świadków o tym, że na jednej z ulic jakiś mężczyzna zaczepia przechodniów. We wskazane miejsce zostały skierowane patrole. Szybka interwencja funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania mężczyzny, którym okazał się 26–latek. Jak się chwilę później okazało, to on wcześniej zaatakował 66-latka - informuje inowrocławska policja.

Przy zatrzymanym znaleziono skradziony telefon. Mężczyzna był nietrzeźwy, dlatego trafił do policyjnego aresztu.

Sąd zdecydował! 26-latek trafił do aresztu, grozi mu surowa kara

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na doprowadzenie podejrzanego do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut rozboju.

- W środę 22 kwietnia sąd, po zapoznaniu się z aktami sprawy, przychylił się do wniosku oskarżyciela i tymczasowo aresztował 26-latka na najbliższe 3 miesiące - dodają funkcjonariusze.

Mężczyźnie grozi do 15 lat pozbawienia wolności.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie