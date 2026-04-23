Pogoda w Bydgoszczy: 24-26 kwietnia

Nadchodzący weekend w Bydgoszczy upłynie pod znakiem dynamicznych zmian w pogodzie. Jego początek przyniesie wysokie, wiosenne temperatury, jednak z każdym kolejnym dniem będzie robić się coraz chłodniej. Zmieni się nie tylko temperatura, ale również siła wiatru i zachmurzenie.

Piątek, 24 kwietnia, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Bydgoszczy. Na termometrach zobaczymy nawet około 18 stopni Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą spadającą w okolice 4°C. Przez cały dzień na niebie będzie niewiele chmur, a warunki do spędzania czasu na zewnątrz będą bardzo dobre. Wiatr powieje z umiarkowaną prędkością około 4 m/s.

Sobota: ochłodzenie, więcej wiatru i możliwy deszcz

W sobotę, 25 kwietnia, pogoda w Bydgoszczy wyraźnie się zmieni. Dzień będzie chłodniejszy, z maksymalną temperaturą sięgającą około 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie około 6°C. Znacznie nasili się wiatr, który osiągnie prędkość do 7 m/s. Mimo że na niebie ma być sporo słońca, prognozowane są również niewielkie, przelotne opady deszczu, które mogą pojawić się w ciągu dnia.

Chłodne i wietrzne zakończenie weekendu

Niedziela, 26 kwietnia, zapowiada się jako najchłodniejszy dzień weekendu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Poranek będzie zimny, z temperaturą spadającą do zaledwie 2°C. Wiatr nadal będzie odczuwalny, wiejąc z prędkością około 6 m/s. Tego dnia nie powinno padać, ale na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie.

Jak spędzić weekend w Bydgoszczy?

Pogoda w ten weekend w Bydgoszczy zachęca do zróżnicowanych aktywności. Ciepły i słoneczny piątek to idealna okazja na dłuższy spacer na świeżym powietrzu czy relaks w jednym z miejskich parków. Chłodniejsza i wietrzna sobota, z możliwością przelotnego deszczu, może być dobrym momentem na nadrobienie zaległości w domu lub wizytę w miejscach pod dachem. Niedziela, choć zimna, będzie sucha, co przy odpowiednim ubiorze pozwoli na krótki spacer, by złapać trochę słońca przebijającego się przez chmury.

Dane pogodowe: OpenWeather