3-latek wpadł pod ciągnik

Tragiczne wieści z Mazowsza. W miejscowości Nowe Szpaki w powiecie łosickim na Mazowszu w środę, 22 kwietnia, około godziny 14 doszło do dramatycznego w skutkach wypadku.

- Na terenie prywatnej posesji 3-letni chłopiec wpadł pod koła ciągnika, którym kierował 36-letni mężczyzna - przekazała nam asp. Weronika Wujek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Wskutek tego zdarzenia chłopiec poniósł niestety śmierć.

- Stan psychiczny mężczyzny nie pozwalał na wykonanie badań na trzeźwość, kierowca ciągnika trafił do szpitala - mówi as. Wujek.

Na miejscu pracuje obecnie grupa dochodzeniowa-śledcza, która pod nadzorem prokuratury próbuje wyjaśnić okoliczności tego dramatu.

Aktualizacja: Nie ma wątpliwości, że doszło do rodzinnej tragedii. Mężczyzna był ojcem zmarłego dziecka. Dokumentacja trafiła już do prokuratury i przeprowadzono kolejne czynności dochodzeniowe.

- Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 3-letniego dziecka - mówi nam Prokurator Rejonowy Katarzyna Wąsak. Od ojca pobrano krew do szczegółowych badań toksykologicznych, które mają wykazać czy w chwili zdarzenia był trzeźwy. Na jutro zaplanowana została sekcja zwłok malca.

Koszmar na DK 50. 11-latka nie żyje. W auto wbiło się drzewo z ciągnika:

