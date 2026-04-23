Dramat na Mazowszu. Nie żyje trzyletni chłopiec przejechany przez traktor. Prokuratura wszczęła śledztwo

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
sz
2026-04-23 14:30

W środę, około godziny 14, doszło do wstrząsającego wypadku na prywatnej posesji w miejscowości Nowe Szpaki w powiecie łosickim. Trzyletni chłopiec wpadł pod koła ciągnika, kierowanego przez 36-letniego mężczyznę - ojca malucha. Dziecko poniosło śmierć na miejscu. Aktualizacja: Prokuratura Rejonowa w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

3-latek wpadł pod ciągnik 

Tragiczne wieści z Mazowsza. W miejscowości Nowe Szpaki w powiecie łosickim na Mazowszu w środę, 22 kwietnia, około godziny 14 doszło do dramatycznego w skutkach wypadku. 

- Na terenie prywatnej posesji 3-letni chłopiec wpadł pod koła ciągnika, którym kierował 36-letni mężczyzna - przekazała nam asp. Weronika Wujek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Wskutek tego zdarzenia chłopiec poniósł niestety śmierć. 

- Stan psychiczny mężczyzny nie pozwalał na wykonanie badań na trzeźwość, kierowca ciągnika trafił do szpitala - mówi as. Wujek. 

Na miejscu pracuje obecnie grupa dochodzeniowa-śledcza, która pod nadzorem prokuratury próbuje wyjaśnić okoliczności tego dramatu. 

Aktualizacja: Nie ma wątpliwości, że doszło do rodzinnej tragedii. Mężczyzna był ojcem zmarłego dziecka. Dokumentacja trafiła już do prokuratury i przeprowadzono kolejne czynności dochodzeniowe. 

- Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 3-letniego dziecka - mówi nam Prokurator Rejonowy Katarzyna Wąsak. Od ojca pobrano krew do szczegółowych badań toksykologicznych, które mają wykazać czy w chwili zdarzenia był trzeźwy. Na jutro zaplanowana została sekcja zwłok malca. 

Tragedia w Kłodzku. Nie żyje dziecko
