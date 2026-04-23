Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje kobieta

Agnieszka Przystaś
2026-04-23 12:26

Tragedia na Podkarpaciu. Nie żyje 58-latka prawdopodobnie zaatakowana przez niedźwiedzia. Służby zaalarmował syn kobiety. Do dramatu doszło w miejscowości Płonna w gminie Bukowsko. Szczegóły poniżej.

niedźwiedź

Autor: Pixabay.com

Dramat na Podkarpaciu. Do ataku niedźwiedzia miało dojść w miejscowości Płonna (pow. sanocki) w czwartek, 23 kwietnia 2026. Służby zaalarmował syn kobiety. 

- W kompleksie leśnym zastano nieprzytomną kobietę, ze względu na znaczne uszkodzenia ciała. Strażacy odstąpili od dalszych czynności medycznych - relacjonuje w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik sanockich strażaków Paweł Giba. 

Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Służby będą szczegółowo badały okoliczności dramatu.   Będziemy na bieżąco przekazywać kolejne ustalenia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki