Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Nie żyje kobieta

Dramat na Podkarpaciu. Do ataku niedźwiedzia miało dojść w miejscowości Płonna (pow. sanocki) w czwartek, 23 kwietnia 2026. Służby zaalarmował syn kobiety.

- W kompleksie leśnym zastano nieprzytomną kobietę, ze względu na znaczne uszkodzenia ciała. Strażacy odstąpili od dalszych czynności medycznych - relacjonuje w rozmowie z Radiem ESKA rzecznik sanockich strażaków Paweł Giba.

Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Służby będą szczegółowo badały okoliczności dramatu. Będziemy na bieżąco przekazywać kolejne ustalenia.