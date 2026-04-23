Horror w wigilijną noc. Bogdan K. bił Sylwię bez opamiętania. Kobieta zmarła

- W wigilijną noc (24/25 grudnia 2023) w pustostanie przy ul. Gołębiej w Rzeszowie Bogdan K. skatował na śmierć Sylwię K.
- Mężczyzna bił kobietę pięściami, kopał i uderzył szklaną butelką, co doprowadziło do wstrząsu hipowolemicznego i śmierci.
- Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał wyrok 17 lat więzienia dla Bogdana K. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
- Łukasz K., obecny na miejscu zdarzenia, został skazany na 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy Sylwii K.
Przypomnijmy, dramat rozegrał się w nocy z 24/25 grudnia 2023 w pustostanie przy ul. Gołębiej w Rzeszowie. Tam Bogdan K., Sylwia K. oraz Łukasz K. pili razem alkohol. Niestety, zakrapiana impreza przerodziła się w krwawy dramat i prawdziwy horror - Bogda K. tak bił Sylwię, że zmarła.
Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna bił Sylwię otwartą dłonią oraz zaciśniętgą pięścią w głowę, do tego uderzył kobietę szklaną butelką w czoło - butelka się rozbiła, a pokrzywdzona upadła na podłogę, gdzie znajdowały się szklane butelki i rozbite szkło. Wtedy miał uderzać i kopać kobietę w tułów, ręce i nogi. Obrażenia, które wtedy powstały zdaniem śledczych "doprowadziły do wstrząsu hipowolemicznego i w konsekwencji do śmierci pokrzywdzonej, które to następstwo oskarżony przewidywał".
Z kolei Łukasz K., który tej feralnej nocy również przebywał w pustostanie miał nie udzielić pomocy Sylwii K. został skazany na 1,5 roku więzienia. Według ustaleń prokuratury był on świadkiem dramatu kobiety, ale nie powiadomił służb ratunkowych, ani policji.
Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał wyrok
W czerwcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Bogdana K. na 17 lat za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Apelacje od tego wyroku złożyli zarówno prokurator, jak i obrońca oskarżonego Bogdana K. oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Jednak Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał w poniedziałek, 20 kwietnia wyrok pierwszej instancji.