Horror w wigilijną noc. Bogdan K. bił Sylwię bez opamiętania. Kobieta zmarła

W wigilijną noc (24/25 grudnia 2023) w pustostanie przy ul. Gołębiej w Rzeszowie Bogdan K. skatował na śmierć Sylwię K.

Mężczyzna bił kobietę pięściami, kopał i uderzył szklaną butelką, co doprowadziło do wstrząsu hipowolemicznego i śmierci.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał wyrok 17 lat więzienia dla Bogdana K. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Łukasz K., obecny na miejscu zdarzenia, został skazany na 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy Sylwii K.

Przypomnijmy, dramat rozegrał się w nocy z 24/25 grudnia 2023 w pustostanie przy ul. Gołębiej w Rzeszowie. Tam Bogdan K., Sylwia K. oraz Łukasz K. pili razem alkohol. Niestety, zakrapiana impreza przerodziła się w krwawy dramat i prawdziwy horror - Bogda K. tak bił Sylwię, że zmarła.

Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna bił Sylwię otwartą dłonią oraz zaciśniętgą pięścią w głowę, do tego uderzył kobietę szklaną butelką w czoło - butelka się rozbiła, a pokrzywdzona upadła na podłogę, gdzie znajdowały się szklane butelki i rozbite szkło. Wtedy miał uderzać i kopać kobietę w tułów, ręce i nogi. Obrażenia, które wtedy powstały zdaniem śledczych "doprowadziły do wstrząsu hipowolemicznego i w konsekwencji do śmierci pokrzywdzonej, które to następstwo oskarżony przewidywał".

Z kolei Łukasz K., który tej feralnej nocy również przebywał w pustostanie miał nie udzielić pomocy Sylwii K. został skazany na 1,5 roku więzienia. Według ustaleń prokuratury był on świadkiem dramatu kobiety, ale nie powiadomił służb ratunkowych, ani policji.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał wyrok

W czerwcu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Bogdana K. na 17 lat za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Apelacje od tego wyroku złożyli zarówno prokurator, jak i obrońca oskarżonego Bogdana K. oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Jednak Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał w poniedziałek, 20 kwietnia wyrok pierwszej instancji.