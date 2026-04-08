Ta nazwa wsi na Podkarpaciu łapie za serce. Sztuczna inteligencja nie ma wątpliwości

Uherce Mineralne to nazwa, która przyciąga jak magnes

Województwo podkarpackie to obszar, który nieustannie czaruje autentycznością i przypomina o nieco zapomnianym klimacie dawnych lat. Właśnie na tym terenie zlokalizowana jest niezwykła miejscowość o bardzo oryginalnej nazwie – Uherce Mineralne. Co interesujące, według oceny sztucznej inteligencji, to właśnie to miano zasługuje na tytuł najpiękniejszego w całym regionie.

Gdzie dokładnie leżą Uherce Mineralne?

Malownicza wieś usytuowana jest w powiecie leskim, na terenie województwa podkarpackiego. Znajduje się w bliskim sąsiedztwie znanych ośrodków turystycznych, takich jak Polańczyk czy Solina. To jednak przede wszystkim sąsiedztwo Bieszczadów sprawia, że tutejsze tereny urzekają wspaniałymi widokami i regularnie przyciągają rzesze fanów dzikiej przyrody.

Historia zapisana w nazwie

Miano tej podkarpackiej wsi nie wzięło się znikąd. Drugi człon nazwy, czyli słowo "Mineralne", bezpośrednio nawiązuje do lokalnych źródeł wód mineralnych. Miejscowa ludność czerpała z nich korzyści przez całe stulecia. Chociaż obecnie Uherce Mineralne nie funkcjonują jako typowe uzdrowisko, ich nazwa stanowi trwały ślad po naturalnym bogactwie tego obszaru.

Co warto zobaczyć w Uhercach Mineralnych?

Mimo że Uherce Mineralne nie są dużą miejscowością, to mogą zaoferować turystom całkiem sporo interesujących punktów. Na liście najważniejszych atrakcji znajdują się:

Dwór obronny Herburtów – zbudowany w drugiej połowie XVI wieku

Zabytkowy kościół św. Stanisława Biskupa

Popularne Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe

Murowany dom ubogich – pochodzący z drugiej połowy XIX wieku

Historyczny cmentarz z okresu I wojny światowej na wzgórzu Lachawa

Liczne, urokliwe kapliczki przydrożne

Która wieś ma najpiękniejszą nazwę w Polsce?

Znamy już zwycięzcę plebiscytu na najpiękniejszą nazwę miejscowości w województwie podkarpackim. Jak jednak wygląda zestawienie w skali całego kraju? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć, zapoznając się z naszym wcześniejszym materiałem: "To najpiękniejsza nazwa wsi w Polsce. Wygląda jak namalowany obrazek!".