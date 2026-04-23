Księżniczki zatańczą i zagrają. Jedyna taka orkiestra na świecie!

Izabela Kraj
Alicja Franczuk
2026-04-23 12:55

Balet, tańcząca orkiestra, znane i lubiane przeboje, piękne stroje artystów i piękne głosy solistów. Tak można streścić wydarzenie, które co pewien czas powraca do Warszawy z nowym, lub na nowo zaaranżowanym, widowiskiem. W piątek, 24 kwietnia, w Scenie Relax wystąpi „Orkiestra Księżniczek” - jedyny taki projekt na świecie, który pobił serca melomanów.

Koncert Jubileuszowy to największe przeboje „Orkiestry Księżniczek” z okazji 5-lecia istnienia. To także wspaniała uczta dla zmysłów, zapierające dech w piersiach olśniewające kostiumy, stworzone przez najlepszych projektantów. Spektakl pełen kolorów.

Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec i fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. Ta ekipa niezawodnie wzrusza i bawi publikę w każdym mieście. Dla Warszawiaków w Scenie Relax przy ul. Złotej zabrzmią największe, ponadczasowe przeboje króla walca - Johanna Straussa. Nie zabraknie popisowych arii i duetów i przebojów muzyki klasycznej, m.in. „La donna è mobile”, „Wielka sława to żart”, „O sole mio”, „Kupletów Torreadora”, czy hitów muzyki filmowej z „Titanica”, „Ojca Chrzestnego” czy najbardziej znanego utworu Andrei Bocellego - „Time to say goodbye”.

Polecany artykuł:

Wirtualny Rzym i wrak Titanica w Warszawie. Nowa atrakcja w Fabryce Norblina

Kiedy „Orkiestra Księżniczek”? Gdzie kupić bilety?

Widowisko odbędzie się w piątek 24 kwietnia o godz. 17 i godz. 20. Bilety do nabycia na stronie www.orkiestraksiezniczek.pl/bilety/5lok/war/24-04-2026/17/2/

Polecany artykuł:

Warszawskie nurogęsi w drodze nad Wisłę. Ptaki wstrzymały ruch na niezwykle tło…
Na śmieciach jeszcze nikt w mieście kariery nie zrobił. Kraj o Warszawie
