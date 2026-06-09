Dawid Podsiadło przenosi festiwal Zorza. Na scenie dołączy do niego gwiazdor polskiego rapu

Festiwal Zorza 2027 w Warszawie. Znamy daty i nową lokalizację

Latem 2027 roku na koncertową mapę Polski powróci festiwal ZORZA, wspierany przez T-Mobile. Poznaliśmy już pełen harmonogram oraz listę miast, które ugoszczą przyszłoroczne muzyczne wydarzenie.

Warszawska odsłona imprezy potrwa od piątku do soboty, czyli 30 i 31 lipca. Organizatorzy zdecydowali się na istotną zmianę w porównaniu do debiutanckiej edycji z 2025 roku. Wówczas koncerty odbywały się na terenie stołecznego AWF-u na Bielanach, co wywołało krytyczne głosy i organizacyjne trudności. Z tego powodu na 2027 rok wybrano zupełnie inny adres.

W przyszłym roku fani zgromadzą się na lotnisku na Bemowie. To jedna z najbardziej obleganych lokalizacji koncertowych w Warszawie, w której organizowane jest między innymi konkurencyjne dla Zorzy Męskie Granie.

Oprócz stolicy, trasa festiwalowa obejmie również kilka innych dużych miast. Lista zaplanowanych przystanków prezentuje się następująco:

04-05.06.2027 - Kraków, Lotnisko Rakowice - Czyżyny

25-26.06.2027 - Wrocław, AWF Wrocław

16-17.07.2027 - Poznań, Lotnisko Ławica

13-14.08.2027 - Gdańsk, Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk

27-28.08.2027 - Katowice, Lotnisko Muchowiec

Dawid Podsiadło i Sobel na jednej scenie festiwalu Zorza 2027

Głównym punktem programu, podobnie jak w 2025 roku, będą występy samego pomysłodawcy. 33-letni gwiazdor polskiej muzyki pop zaprezentuje się publiczności w obydwa dni trwania imprezy.

Znamy już nazwisko gościa, który uświetni piątkowe wieczory. Będzie to 24-letni Sobel, jeden z czołowych artystów zgrabnie łączący w swojej twórczości hip-hop z muzyką popową. Oprócz wspólnych koncertów wokaliści mają w planach stworzenie mini-albumu. Taki sam model wydawniczy zastosowano wcześniej, kiedy piątkową partnerką Podsiadły była Kaśka Sochacka.

Publiczność miała już okazję zobaczyć przedsmak tej współpracy. Muzycy wystąpili razem w sobotę, 6 czerwca, na Stadionie Śląskim w Chorzowie, inaugurując tegoroczną trasę stadionową Dawida Podsiadły. Wykonali tam wspólnie utwór Sobla „KOCHASZ?" i oficjalnie potwierdzili plany związane z festiwalem.

Pozostaje zagadką, kto dołączy do 33-latka podczas sobotnich koncertów. Jeżeli twórcy powtórzą schemat z poprzedniej edycji, kiedy to na scenie pojawiał się Artur Rojek, można spodziewać się występu reprezentanta starszego pokolenia polskiej sceny muzycznej.

Bilety na festiwal Zorza 2027. Kiedy rusza sprzedaż?

Pierwsza tura wejściówek trafiła do dystrybucji w niedzielę, 7 czerwca. Skorzystać z niej mogą dotychczasowi posiadacze biletów z edycji 2025, a także subskrybenci oficjalnego Biuletynu Dawida Podsiadło.

Druga faza przedsprzedaży dedykowana jest wyłącznie abonentom usługi Allegro Smart!. Ta pula będzie dostępna od 1 lipca od godziny 12:00. Klienci będą mieli czas na zakup do 3 lipca (do godziny 12:00) lub do momentu wyprzedania miejsc. Otwarta sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych wystartuje w okresie jesiennym.

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