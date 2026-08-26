Dominik pomagał matce z wózkiem, stracił obie nogi. Kierownik pociągu czeka na badanie psychiatryczne

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-26 15:46

To wciąż nie jest koniec dochodzenia w sprawie makabrycznego zdarzenia, w wyniku którego 17-letni Dominik stracił kończyny dolne i fragment dłoni. Prokuratorzy wydłużyli śledztwo, ponieważ oczekują na ekspertyzę psychiatrów na temat 48-letniego kierownika składu. Mężczyźnie przedstawiono już zarzuty i nałożono na niego policyjny dozór.

Zbiórka dla Dominika
Autor: podarujdobro.pl/ Materiały prasowe Zbiórka dla Dominika

Dramat na stacji Wola Bierwiecka. 17-letni Dominik wciągnięty pod pociąg

Do tragicznego zdarzenia doszło 14 lutego na stacji Wola Bierwiecka pod Radomiem. 17-letni Dominik jechał pociągiem Kolei Mazowieckich kursującym z Radomia Głównego na Warszawę Gdańską. Chłopak zdecydował się wesprzeć kobietę wysiadającą z wózkiem dziecięcym. Kiedy chciał wejść z powrotem do wagonu, skład niespodziewanie ruszył, a zamykające się drzwi zablokowały jego rękę. Młody mężczyzna wpadł w szczelinę między pociągiem a peronem. Skutkiem wypadku była amputacja obu nóg oraz fragmentu dłoni. W pierwszych dniach jego stan był krytyczny, a bliscy masowo prosili o oddawanie krwi. Po upływie przeszło dwóch miesięcy hospitalizacji 17-latek wrócił do domu, rozpoczynając żmudny proces rehabilitacji.

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Zarzuty dla kierownika pociągu. Marcin W. przyznał się do winy

W czerwcu śledczy sformułowali zarzuty przeciwko 48-letniemu Marcinowi W., który był kierownikiem pociągu. Zdaniem prokuratury kolejarz w sposób niewystarczający kontrolował wsiadanie i wysiadanie podróżnych, po czym zbyt wcześnie przekazał maszyniście sygnał do odjazdu. Postawione mu zarzuty obejmują nie tylko wywołanie samego wypadku, lecz także sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia matki z małym dzieckiem, którym 17-latek asystował na peronie. Marcin W. nie kwestionował swojej winy i wyraził żal. Został zawieszony w obowiązkach służbowych i objęty dozorem. Kodeks karny przewiduje za ten czyn karę do 8 lat pozbawienia wolności.

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Urząd Transportu Kolejowego znalazł błędy po wypadku pod Radomiem

Na światło dzienne wyszły też wyniki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego. Jak donosił „Super Express”, inspektorzy wskazali 24 różne uchybienia w zakresie organizacji oraz bezpieczeństwa przejazdów. Mimo tych ustaleń, prokurator musi zaczekać na jeszcze jeden ważny dokument.

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Badania psychiatryczne Marcina W.

Prokurator Robert Bińczak z Prokuratury Okręgowej w Radomiu poinformował Polską Agencję Prasową, że na 28 września zaplanowano badanie psychiatryczne kolejarza. Dopiero, gdy do akt trafi ekspertyza od biegłych lekarzy, śledczy będą mogli podjąć kolejne kroki w tej sprawie.

- Dopiero po badaniu i otrzymaniu opinii psychiatrycznej będziemy mogli zakończyć postępowanie.

Dominik wraca do sił. Pomoc od Polskich Kolei Państwowych

Młody pacjent ma za sobą liczne zabiegi medyczne oraz rehabilitację. W kwietniu wypisano go z lecznicy, a w kolejnych tygodniach płynęły coraz lepsze wieści o jego samopoczuciu. „Super Express” donosił o jego wytrwałości w odzyskiwaniu sprawności. Co więcej, nastolatek doczekał się pomocy ze strony Polskich Kolei Państwowych. W lipcu gościł w warszawskiej centrali PKP S.A., gdzie zaoferowano mu program stypendialny, wsparcie w dalszym leczeniu, a także perspektywy rozwoju jego pasji związanych z branżą kolejową.

Piknik charytatywny dla Dominika Hołuja w Białobrzegach
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