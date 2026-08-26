Śmieciarka potrąciła seniorkę. Kobieta zginęła pod kołami pojazdu

Jakub Szyda
Jakub Szyda
2026-08-26 10:33

Tragedia na warszawskich Bielanach. Podczas manewru cofania śmieciarki, pojazd śmiertelnie potrącił stojącą za nim 87-letnią kobietę. Seniorka nie miała szans. Jak ustalił „Super Express”, sprawę przejęła już prokuratura. Kierowca śmieciarki był trzeźwy. Do tragedii doszło we wtorek, 25 sierpnia.

Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze wewnętrznej przy ul. Jana Kochanowskiego 10A na warszawskich Bielanach. Zgłoszenie o potrąceniu kobiety wpłynęło do stołecznych służb około godz. 10.55. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 30-letni kierowca śmieciarki wykonywał manewr cofania na osiedlowej drodze. Pojazd miał podjeżdżać w stronę miejsca odbioru odpadów. W tym samym czasie za ciężarówką znalazła się starsza kobieta. Operator śmieciarki miał jej nie zauważyć. Wtedy właśnie doszło do potrącenia.

Przeczytaj także: Zaginął Sebastian Dębski. Rodzina desperacko szuka 24-latka. Apel o pomoc

Jak ustalił „Super Express”, ofiarą była 87-letnia seniorka. Kobieta znalazła się najpewniej pod ciężkim pojazdem i doznała śmiertelnych obrażeń. Mimo interwencji służb jej życia nie udało się uratować.

Na razie nie jesteśmy w stanie stwierdzić dlaczego seniorka znalazła się za ciężkim pojazdem. Badają to nasi biegli pod nadzorem prokuratury - dodaje Monika Kaczyńska z biura prasowego KSP.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz. Zabezpieczono już ciało kobiety celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Jej wynik pozwoli odpowiedzieć na pytanie co było przyczyną śmieci i jak do niej doszło.

Na razie nikogo nie zatrzymano i nie postawiono zarzutów. Całość zdarzenia jest rozpatrywana pod kątem nieszczęśliwego wypadku. 30-latek kierujący śmieciarką był trzeźwy i posiadał uprawnienia.

Ciężkie pojazdy komunalne mają znaczne ograniczenia widoczności, szczególnie bezpośrednio za samochodem. Dlatego kluczowe będzie ustalenie, czy kierowca mógł zauważyć 87-latkę w lusterkach albo na obrazie z kamery cofania.

Zabił seniorkę rodu z wyjątkowym okrucieństwem. Stana,l przed sądem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
BIELANY
WARSZAWA
WYPADEK