Zaćmienie Księżyca w Polsce! To już niebawem. Kiedy oglądać?

Zaćmienie Księżyca nad Polską. W piątek trzeba wstać bardzo wcześnie, by je zobaczyć

Częściowe zaćmienie Księżyca już w piątek, 28 sierpnia! Zjawisko rozpocznie się w piątek około godz. 4.30 nad ranem. Jak informuje Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), będzie widoczne z całego kraju, o ile pozwoli na to pogoda.

Zaćmienie Księżyca występuje, gdy Ziemia znajdzie się między Słońcem a Księżycem, a jej cień pada na naszego naturalnego satelitę. Tym razem nie zakryje całej jego tarczy.

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Około godz. 5 cień Ziemi będzie zasłaniał już prawie połowę Księżyca. Maksimum zaćmienia nastąpi około godz. 6.12. Tego momentu z Polski jednak nie zobaczymy, ponieważ Księżyc wcześniej schowa się za zachodnim horyzontem.

Najdłużej zjawisko będzie można oglądać w zachodniej Polsce. W Warszawie Księżyc zajdzie około godz. 5.45, natomiast w Poznaniu kilka minut po godz. 6. POLSA radzi wybrać miejsce z odsłoniętym widokiem na zachód, bez drzew i wysokich budynków.

W przeciwieństwie do zaćmienia Słońca patrzenie na zaćmienie Księżyca gołym okiem jest bezpieczne

Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu. W przeciwieństwie do zaćmienia Słońca patrzenie na zaćmienie Księżyca gołym okiem jest bezpieczne. Przydać może się jednak lornetka lub niewielki teleskop.

Podczas zjawiska część tarczy Księżyca może mieć czerwonawy, pomarańczowy lub miedziany kolor. Dzieje się tak, ponieważ światło słoneczne przechodzące przez ziemską atmosferę jest rozpraszane i załamywane, a część czerwonego światła dociera do powierzchni Księżyca.

Będzie to drugie zaćmienie widoczne w Polsce w sierpniu. 12 sierpnia można było obserwować częściowe zaćmienie Słońca.

Sonda Będziesz oglądać zaćmienie Księżyca? Tak! Uwleibiam patrzeć w niebo Tak, ale pod warunkiem, że nie zapomnę Nie, w góle mnie to nie interesuje Nie wiem, może

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