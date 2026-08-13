Tak wyglądało zaćmienie Słońca nad Bałtykiem. Ludzie podziwiali w maskach spawalniczych [ZDJĘCIA]

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-13 7:49

W środę, 12 sierpnia, niebo nad Polską zaoferowało wyjątkowe widowisko. Częściowe zaćmienie Słońca można było obserwować również nad Bałtykiem. To m.in. w Sarbinowie na plaży zgromadziło się sporo osób. Jedni mieli specjalne okulary, inni zdecydowali się na nietypowe rozwiązanie i obserwowali niebo np. przez maski spawalnicze. Oto zdjęcia.

Tłumy na plaży w Sarbinowie. Wszyscy patrzyli w niebo

W środowy wieczór plaża w Sarbinowie wyraźnie się zapełniła. Wiele osób przyszło właśnie po to, aby obserwować częściowe zaćmienie Słońca. Turyści i mieszkańcy spoglądali w stronę zachodzącej gwiazdy, próbując uchwycić moment, gdy Księżyc przesłaniał część jej tarczy.

Co ciekawe, na plaży można było zobaczyć różne sposoby obserwowania zjawiska. Część osób miała specjalne okulary przeznaczone do oglądania zaćmień. Niektórzy pojawili się jednak z jeszcze bardziej nietypowym sprzętem – maskami spawalniczymi. Zdjęcia z tego wyjątkowego momentu znajdziecie poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądało zaćmienie Słońca nad Bałtykiem [ZDJĘCIA]

Kobieta na plaży w masce spawalniczej patrzy w niebo. Na miniaturze zaćmienie Słońca. O zjawisku przeczytasz na SE.
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Zaćmienie Słońca nad Bałtykiem. Nagle zrobiło się ciemno i zimno

Zaćmienie było odczuwalne nie tylko jako niezwykły widok na niebie. W trakcie zjawiska atmosfera na plaży wyraźnie się zmieniła. Nagle zrobiło się ciemniej, a temperatura odczuwalnie spadła. Wieczorne światło stało się bardziej przygaszone, co w połączeniu z obserwowanym na niebie zaćmieniem dawało naprawdę wyjątkowy efekt.

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Zaćmienie Słońca w Polsce. Kiedy kolejne zjawisko na niebie?

Wczorajsze zaćmienie Słońca było wyjątkowym wydarzeniem dla obserwatorów nieba w Polsce. Co ważne, na następne takie widowisko nie trzeba będzie czekać wielu lat. 2 sierpnia 2027 roku dojdzie bowiem do zaćmienia Słońca, które również będzie widoczne z Polski jako częściowe. Dodatkowo będzie ono widoczne o godzinnach porannych, więc efekt może być jeszcze ciekawszy niż ten, który mieliśmy 12 sierpnia 2026 roku. Jeśli więc tym razem nie udało się wam podziwiać zjawiska, zapiszcie w kalendarzu 02.08.27 r. 

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