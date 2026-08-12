Skrzywdził 5 dziewczynek i miał gigantyczną kolekcję obrzydliwych filmów. Sąd nie miał litości dla Rafała B.

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-12 22:30

Na 6 lat więzienia został skazany 46‑letni Rafał B. z Koszalina, który przez lata posiadał, rozpowszechniał i utrwalał treści pornograficzne z udziałem dzieci, a także skrzywdził pięć dziewczynek w wieku 11 i 8 lat. Wyrok zapadł w środę w koszalińskim sądzie i nie jest prawomocny.

6 lat więzienia i terapia dla sprawcy

Proces Rafała B. toczył się od 22 kwietnia 2026 r. za zamkniętymi drzwiami. W środę sędzia Jarosław Sroczyński ogłosił wyrok: 6 lat pozbawienia wolności, wykonywane w systemie terapeutycznym dla osób z zaburzeniami preferencji seksualnych. Oskarżony był obecny na sali rozpraw.

Sąd zaliczył mu na poczet kary czas zatrzymania i aresztu – od 23 października 2024 r. do 12 sierpnia 2026 r.

13 lat bez kontaktu z małoletnimi

Wyrok obejmuje także 13‑letni zakaz wykonywania jakichkolwiek zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem i opieką nad małoletnimi. Rafał B. nie będzie mógł przebywać w miejscach związanych z dziećmi ani kontaktować się z osobami poniżej 15. roku życia za pomocą sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Dodatkowo ma zapłacić 80 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd obciążył go kosztami postępowania, zwalniając jedynie z opłaty.

Kilkadziesiąt tysięcy plików i skrzywdzone dziewczynki

Śledztwo prowadziła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Ustalono, że od 2019 r. do października 2024 r. w Koszalinie i Miastku oskarżony posiadał i rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem dzieci oraz zwierząt – mowa o kilkudziesięciu tysiącach plików.

Według prokuratury czterem dziewczynkom prezentował wykonanie innej czynności seksualnej, utrwalał treści pornograficzne z udziałem dwóch z nich. Piątą namówił do innej czynności seksualnej, utrwalił ją, prezentował i składał jej propozycję obcowania płciowego. Chciał się z nią spotkać.

Dziewczynki miały 11 i 8 lat.

Polecany artykuł:

Jacek G. skrzywdził dwie niewinne kobiety. Surowy wyrok dla potwora z Kołobrzeg…

Metody działania: sieci P2P i popularne komunikatory

Rafał B. miał wykorzystywać sieci peer‑to‑peer oraz popularne aplikacje do internetowych rozmów, co – zdaniem śledczych – umożliwiało mu zdobywanie i udostępnianie zakazanych materiałów.

W śledztwie przyznał się jedynie do posiadania pornografii dziecięcej. Do pozostałych zarzutów się nie odniósł. Nie był wcześniej karany.

Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą złożyć apelację.

Oskarżony Rafał B. w kajdankach zasłania twarz dłońmi na sali sądowej w otoczeniu policjantów. O wyroku przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 10
QUIZ. Wiesz, ile lat grozi za to przestępstwo? W kilku przypadkach możesz doznać szoku
Pytanie 1 z 20
Jaka kara grozi za dostarczenie alkoholu osobie małoletniej?
Nauczyciel angielskiego molestował uczennice
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SĄD
DZIECI
WYROK