Byliśmy na Pol'and'Rock Festival 2026. Jak wyglądała impreza?

Pol'and'Rock 2026 w Czaplinku. Tłumy uczestników

Tegoroczny Pol'and'Rock Festival odbywał się na terenie dawnego lotniska w Czaplinku-Broczynie (woj. zachodniopomorskie). To już 32. edycja imprezy, która nieprzerwanie przyciąga miłośników muzyki nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Podczas naszej wizyty 30 lipca szybko okazało się, że Pol'and'Rock oferuje znacznie więcej niż tylko występy artystów. Na gości czekała szeroka gama stoisk partnerskich, miejsc do relaksu, a także liczne inicjatywy przygotowane przez firmy i organizacje pozarządowe, zachęcające do aktywnego lub spokojnego spędzania czasu.

Atrakcje na Pol'and'Rock 2026. Coś dla dzieci i dorosłych

Choć głównym punktem festiwalu są koncerty, nie zapomniano o atrakcjach dla najmłodszych. Na terenie imprezy zorganizowano specjalne strefy z animacjami, warsztatami i grami edukacyjnymi. Z kolei dorośli mogą uczestniczyć w aktywnościach przygotowanych przez sponsorów. Festiwal obfituje również w punkty gastronomiczne, jednak ceny potrafią zaskoczyć – za porcję frytek trzeba zapłacić 26 zł, a za schabowego w rozmiarze XXL aż 45 zł - Ceny na Pol'and'Rock 2026. Frytki za 26 zł, schabowy XXL 45 zł!

Pole namiotowe Pol'and'Rock Festival tętni życiem

Już w pierwszych godzinach festiwalu, rozległe pole namiotowe wypełniło się uczestnikami. To właśnie tu koncentruje się unikalna atmosfera tego wydarzenia. Wielu festiwalowiczów spędza tu kilka dni, tworząc obozowiska i integrując się z nowo poznanymi osobami.

Parkingi na Pol'and'Rock 2026. Wysokie ceny

Dzięki dobrze zorganizowanym, ogromnym parkingom, kierowcy nie mieli problemów ze znalezieniem wolnego miejsca. Problemem dla wielu uczestników mogą być jednak koszty pozostawienia pojazdu -Parking na Pol'and'Rock Festival 2026. Gdzie zostawić samochód i ile to kosztuje?

Biorąc pod uwagę, że wstęp na koncerty i teren festiwalu jest darmowy, wydatek na parking często stanowi jedyny poważny koszt udziału. Najbardziej zapada jednak w pamięć pozytywna energia festiwalowiczów. Wszędzie można spotkać uśmiechnięte twarze, barwne namioty i flagi, a ludzie w każdym wieku bawią się ramię w ramię. Pol'and'Rock potwierdza, że można stworzyć doskonale zorganizowane, darmowe wydarzenie z bogatą ofertą rozrywkową.

Pol'and'Rock Festival 2026. Spędziliśmy dzień na festiwalu [ZDJĘCIA]