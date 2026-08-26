Zaginął Sebastian Dębski. Rodzina desperacko szuka 24-latka. Apel o pomoc

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-08-26 9:14

Trwają pilne poszukiwania 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina (woj, mazowieckie). Mężczyzna wyszedł z mieszkania w Rynie i do tej pory nie wrócił ani nie skontaktował się z bliskimi. Rodzina obawia się o jego życie. Każda informacja może pomóc go odnaleźć.

Zaginiony 24-letni Sebastian Dębski z Dzbenina. O szczegółach poszukiwań mężczyzny przeczytasz na SE.
Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • Sebastian Dębski ma 24 lata i mieszka w Dzbeninie.
  • Około godz. 14:30 wyszedł z mieszkania w Rynie i zniknął bez śladu.
  • Policja prosi o pilny kontakt pod numerem 47 704 14 24 lub 112.
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Zaginął Sebastian Dębski. Wyszedł z mieszkania i nie wrócił

Ostrołęccy policjanci prowadzą poszukiwania Sebastiana Dębskiego. Jak wynika z informacji przekazanych przez rodzinę, życie 24-latka może być zagrożone. Mężczyzna przebywał w miejscowości Ryn. We wtorek około godz. 14:30 wyszedł z mieszkania. Od tego momentu nie wrócił i nie nawiązał kontaktu z najbliższymi.

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Policja pilnie szuka 24-latka

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć Sebastiana Dębskiego albo mają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu. Ważny jest każdy szczegół. Nawet pozornie nieistotna informacja może pomóc policjantom w poszukiwaniach.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z dyżurnym ostrołęckich policjantów pod numerem 47 704 14 24. W sytuacji wymagającej pilnej interwencji należy dzwonić pod 112. Policja apeluje również o udostępnianie komunikatu. Im więcej osób zobaczy informację o zaginięciu, tym większa szansa na szybkie odnalezienie mężczyzny.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz kryzys emocjonalny lub psychiczny, nie musisz zostawać z problemem sam. Kryzys psychiczny może dotknąć każdego, a szybka rozmowa i kontakt ze specjalistą mogą pomóc przejść przez najtrudniejszy moment.

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych działa całodobowo pod numerem 800 70 2222. Pomoc jest bezpłatna, dostępna przez 7 dni w tygodniu. Można również skorzystać z adresu e-mail: [email protected]

Dorośli mogą także zadzwonić pod 116 123 - Kryzysowy Telefon Zaufania, a dzieci i młodzież pod 116 111. Oba numery są bezpłatne i działają całodobowo. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod 112 albo 999 lub zgłosić się na najbliższy SOR czy izbę przyjęć szpitala z oddziałem psychiatrycznym.

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