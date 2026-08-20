Tajemnicze zaginięcie po wyjściu ze szpitala. Policja szuka Grzegorza Radziszewskiego

Grzegorz Radziszewski zaginął po wypisie ze szpitala. Rysopis mężczyzny

Funkcjonariusze z Siedlec opublikowali dokładny rysopis zaginionego 55-latka, by ułatwić jego identyfikację. Mężczyzna mierzy około 175 centymetrów wzrostu i jest krępej budowy ciała. Jego włosy są krótkie, ciemne i lekko siwiejące. Nie nosi zarostu.

Służby podkreślają, że nawet z pozoru błaha informacja może być kluczowa dla pozytywnego finału poszukiwań i prosi mieszkańców o czujność.