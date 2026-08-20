Tajemnicze zaginięcie po wyjściu ze szpitala. Policja szuka Grzegorza Radziszewskiego

Monika Półbratek
Monika Półbratek
Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
2026-08-20 10:27

Siedlecka policja poszukuje Grzegorza Radziszewskiego. Mieszkaniec Siedlec opuścił szpital w Radzyniu Podlaskim 12 sierpnia 2026 roku i ślad po nim zaginął. Mężczyzna nie wrócił do domu i nie kontaktuje się z bliskimi.

Wyszedł ze szpitala w Radzyniu Podlaskim i nie wrócił do domu. Siedlecka policja poszukuje zaginionego mężczyzny
Autor: Policja Siedlce/ Facebook

Grzegorz Radziszewski zaginął po wypisie ze szpitala. Rysopis mężczyzny

Funkcjonariusze z Siedlec opublikowali dokładny rysopis zaginionego 55-latka, by ułatwić jego identyfikację. Mężczyzna mierzy około 175 centymetrów wzrostu i jest krępej budowy ciała. Jego włosy są krótkie, ciemne i lekko siwiejące. Nie nosi zarostu.

Służby podkreślają, że nawet z pozoru błaha informacja może być kluczowa dla pozytywnego finału poszukiwań i prosi mieszkańców o czujność.

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– Apelujemy do wszystkich osób, które widziały zaginionego lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach pod numerem telefonu 47 707 23 60 lub numerem alarmowym 112. – mówi kom. Barbara Jastrzębska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

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