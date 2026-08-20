Dwa miesiące po pożarze autobusu naprawią 30 metrów asfaltu. Duże utrudnienia w Warszawie

Na Alei Stanów Zjednoczonych naprawią nawierzchnię uszkodzoną podczas czerwcowego pożaru autobusu.

Nowy asfalt pojawi się także na Wisłostradzie i Grójeckiej.

Na Puławskiej rozpocznie się kolejny etap remontu torów tramwajowych.

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Wisłostrada z nowym asfaltem

W piątek, 21 sierpnia, o godz. 20 zamknięta zostanie jezdnia Wisłostrady w kierunku Mokotowa, na odcinku od Grodzkiej do tunelu. Drogowcy ułożą nową nawierzchnię. W czasie prac kierowcy będą mieli do dyspozycji dwa pasy w stronę Bielan i jeden w kierunku Mokotowa. Roboty mają zakończyć się w poniedziałek, 24 sierpnia, o godz. 5.

Grójecka też przejdzie remont

W piątek wieczorem rozpocznie się układanie ostatniej warstwy asfaltu na Grójeckiej, od Baśniowej do skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Kierowcy mają wrócić na wyremontowany odcinek najpóźniej w niedzielę, 23 sierpnia, o godz. 23.

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Nowy asfalt po pożarze autobusu

W nocy z piątku na sobotę drogowcy zajmą się także nawierzchnią Alei Stanów Zjednoczonych, uszkodzoną po pożarze autobusu miejskiego. Do pożaru doszło w czerwcu. Ogień pojawił się w tylnej części pojazdu, a pasażerowie zdążyli się ewakuować.

Prace potrwają dwa dni. W sobotę zamknięty będzie prawy pas, a kierowcy nie skręcą też w Saską w stronę Gocławia. W niedzielę zamknięte zostaną dwa pasy - lewy i środkowy. W rejonie robót będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h.

- W wyniku pożaru konieczne jest frezowanie około 30 metrów asfaltu. Jeśli dopiszą warunki pogodowe, prace planujemy zakończyć w jeden weekend. Z kolei wymiana uszkodzonych ekranów akustycznych zaplanowana jest na październik - przekazała se.pl Wioleta Rosłoniec, rzecznika Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Kolejny etap prac na Puławskiej

W poniedziałek, 24 sierpnia, tramwajarze przeniosą remont torów na skrzyżowanie Puławskiej z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości. Zamknięte będą przejazdy przez tory, a kierowcy nie będą mogli wykonywać części skrętów.

Zmiany obejmą również komunikację miejską. Część autobusów pojedzie objazdami, a tramwaje linii 4 i 10 nadal będą kończyły trasę przy stacji metra Wilanowska.

Więcej informacji o zmianach w komunikacji na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.