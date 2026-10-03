Poszukiwany i z zakazami po pościgu dał nura w trzciny. „W Polsce już nic nie można!”

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-03 18:09

Co musi mieć na sumieniu kierowca, który na widok policji woli rzucić się do lodowatej wody? Wygląda na to, że całkiem sporo! Dramatyczny pościg na ulicach Warszawy znalazł swój finał w Kanale Żerańskim, który dla 30-letniego uciekiniera miał być najwyraźniej ostateczną próbą ucieczki przed odpowiedzialnością. Jego misterny plan okazał się, delikatnie mówiąc, niedopracowany…

Stołeczne arterie na chwilę zamieniły się w plan filmowy niskobudżetowego kina akcji. Około południa w sobotę (3 października) policjanci z nieoznakowanego radiowozu postanowili skontrolować kierowcę Forda. Kiedy włączyli sygnały dźwiękowe i świetlne, mężczyzna za kółkiem uznał, że to idealny moment, by sprawdzić osiągi swojego auta. Zamiast zjechać na pobocze, 30-latek za kółkiem postanowił zagrać va banque i wcisnął gaz do dechy. Rozpoczął się pościg.

Finał w lodowatej wodzie

Uciekinier zatrzymał się przy ulicy Marywilskiej. Wyskoczył z auta i z gracją rzucił się do lodowatej wody do Kanału Żerańskiego. Najwyraźniej uznał, że przepłynięcie na drugi brzeg i skrycie się w szuwarach to pewniejsza opcja niż spotkanie z funkcjonariuszami. Kilka chwil później mężczyzna był już w rękach funkcjonariuszy z komisariatu rzecznego. Ci, wyciągnęli go na brzeg, skuli w kajdanki i przetransportowali do radiowozu.

− Od mężczyzny czuć było silną woń alkoholu. Z powodu dłuższego pobytu w zimnej wodzie wymagał on badań lekarskich, został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew do analizy. Po sprawdzeniu w systemach okazało się, że 30-latek jest poszukiwany do odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w areszcie śledczym − powiedział „Super Expressowi” mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji i jak dodał, mężczyzna posiadał on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a w jego samochodzie policjanci znaleźli niewielką ilość środków odurzających!

Wisienką na tym kryminalnym torcie jest sam fakt ucieczki oraz to, co 30-latek krzyczał tuż po zatrzymaniu. „W Polsce już nic nie można”, „mój kręgosłup, zostawcie mnie” − opowiadali świadkowie.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi mu kara do 5 lat więzienia. A czasem po prostu nie warto wychodzić z domu...

Poszukiwany i z zakazami po pościgu dał nura w trzciny. „W Polsce już nic nie można!”
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