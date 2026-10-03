Rosja zapowiada zmasowane ataki. "Opuśćcie Kijów"

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-10-03 17:33

Rosyjskie MSZ ponownie wezwało cudzoziemców, w tym pracowników zagranicznych placówek dyplomatycznych, do opuszczenia Ukrainy i odradziło podróże do tego kraju. Resort zapowiedział jednocześnie dalsze ataki na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach.

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Autor: AP Photo/ Associated Press Zmasowany rosyjski atak na Kijów
  • Rosyjskie MSZ ostrzegło obcokrajowców przed pozostawaniem w Ukrainie oraz podróżowaniem na jej terytorium.
  • W sobotę Rosja zaatakowała Most Północny w Kijowie. Dzień wcześniej drony uderzyły w Most Południowy.
  • Ukraińskie MSZ zaprzeczyło informacjom, że zachodnie ambasady przygotowują się do przeniesienia działalności do Lwowa lub Polski.
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Rosja ostrzega cudzoziemców

Jak poinformowała w sobotę agencja AFP, powołując się na komunikat rosyjskiego MSZ, Moskwa ponownie ostrzegła obcokrajowców, w tym dyplomatów, przed pozostawaniem w Ukrainie. Rosyjski resort przekazał również, że będzie kontynuował ataki na określane przez siebie jako „cele wojskowe” w Kijowie oraz innych ukraińskich miastach.

Ataki na kijowskie mosty

W sobotę rano Rosja zaatakowała Most Północny w Kijowie. Dzień wcześniej rosyjskie drony uderzyły w Most Południowy, przez który przebiega jedna z trzech linii kijowskiego metra. Po tym ataku władze zamknęły ruch na Moście Południowym w obu kierunkach. Ograniczenia objęły również Most Patona i Most Metro, przez który także przebiega linia metra. Do ataku na Most Południowy doszło dzień po wcześniejszym uderzeniu w ten sam obiekt.

Zmasowany rosyjski atak na Kijów
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Ukraina zaprzecza doniesieniom

W piątek ukraińskie MSZ zaprzeczyło informacjom brytyjskiego dziennika „The Guardian”, według których zachodnie ambasady w Kijowie miały przygotowywać się do przeniesienia do Lwowa lub Polski. Ukraińska dyplomacja przekazała, że do piątkowego wieczoru nie otrzymała od zagranicznych placówek żadnych informacji o planowanym przeniesieniu.

Rosyjskie MSZ wystosowało podobny apel już w maju. Wówczas 50 państw pod egidą ONZ określiło go jako „groźbę”.

Coraz więcej ataków na Kijów

Kijów w ostatnich tygodniach był celem zmasowanych rosyjskich ataków. Praktycznie codziennie dochodziło do uderzeń dronów. Ukraina zmaga się również z niewystarczającą ilością amunicji do systemów obrony przeciwlotniczej.

AFP i Reuters zwracają uwagę, że rosyjska kampania ataków na ukraińską stolicę oraz cele infrastrukturalne i przemysłowe w kraju budzi obawy związane ze zbliżającą się zimą.

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