W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny hipnotyzer z lat 80. i 90., znany z telewizyjnych występów w ZSRR i Polsce.

Kaszpirowski zdobył ogromną popularność dzięki publicznym „seansom leczniczym” transmitowanym w telewizji, twierdząc, że jego metody są skuteczne „od pierwszej sekundy”.

W 1990 roku odwiedził Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie TVP. Rosyjskie media informowały, że chorował na nowotwór i próbował leczyć się na własną rękę.

Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Słynny hipnotyzer podjął dramatyczną próbę walki z ciężką chorobą

Jak poinformował rosyjski portal Meduza, powołując się na znanego prezentera Andrieja Małachowa, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Legendarny uzdrowiciel przez dekady budził skrajne emocje – od ślepego uwielbienia po głęboki sceptycyzm. Choć przez lata przekonywał o swoich niemal nadprzyrodzonych zdolnościach uzdrawiania ludzkich organizmów, sam musiał w końcu zmierzyć się z bezlitosną diagnozą medyczną, która nie dawała żadnych złudzeń.

Już w lipcu tego roku rosyjskie media informowały, że u legendarnego gwiazdora wykryto nowotwór złośliwy. Zamiast jednak poddać się konwencjonalnej terapii onkologicznej pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, wierny swoim życiowym przekonaniom uzdrowiciel postanowił podjąć walkę na własnych warunkach. Jak wynika z najnowszych doniesień prasowych, Kaszpirowski próbował leczyć ciężką chorobę na własną rękę, stosując autorskie metody i seanse autohipnozy. Gdy jego stan drastycznie się pogorszył, został w trybie pilnym przewieziony do szpitala w stanie ciężkim.

Jego seanse w TVP oglądały miliony Polaków

Pod koniec lat 80. Anatolij Kaszpirowski stał się jedną z najbardziej wpływowych i rozpoznawalnych postaci w całym Związku Radzieckim. Jego publiczne seanse lecznicze, transmitowane przez państwową telewizję, gromadziły przed odbiornikami dziesiątki milionów ludzi spragnionych cudownego uzdrowienia. Kaszpirowski z niezwykłą charyzmą i pewnością siebie zapewniał widzów, że jego autorskie metody terapeutyczne wykazują niezwykłą skuteczność „od pierwszej sekundy” kontaktu wzrokowego przez szklany ekran.

Szybko okazało się, że radziecki rynek to dla niego za mało. Hipnotyzer ruszył w zagraniczne tournee, które okazało się gigantycznym sukcesem komercyjnym i wizerunkowym. W 1990 roku Anatolij Kaszpirowski przyjechał do Polski, wywołując w naszym kraju prawdziwe szaleństwo i zbiorową histerię. Polacy masowo ustawiali przed telewizorami naczynia z wodą, wierząc, że emitowane na antenie TVP programy z jego udziałem „naładują” płyn uzdrawiającą energią. Choć środowiska medyczne oraz naukowcy od samego początku ostrzegali przed uleganiem iluzji i szkodliwością rezygnacji z tradycyjnego leczenia, seanse Kaszpirowskiego na stałe zapisały się w historii polskiej popkultury okresu transformacji ustrojowej.

Jego charakterystyczne, głębokie spojrzenie i słynne odliczanie przeszły do legendy, stając się symbolem tamtych lat. Choć jego popularność z czasem osłabła, pamięć o jego telewizyjnych seansach pozostała żywa w pamięci wielu Polaków.

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