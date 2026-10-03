Gigantyczny korek na S8. Ciężarówka przewróciła się na trasie, paraliż ruchu

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-03 15:20

Jedna pęknięta opona wystarczyła, by sparaliżować jedną z kluczowych tras w Polsce na wiele godzin! Na drodze ekspresowej S8 na wysokości Trojan przewrócił się ciągnik siodłowy. Korek ma już ponad 10 kilometrów. Służby pracują na miejscu, ale utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Do zdarzenia doszło w sobotę tuż przed godz. 13 na jezdni w kierunku Białegostoku. Niestety, dla wielu podróżujących trasą S8 podróż nagle się zatrzymała.

Dramatyczne sekundy na trasie. To cud, że nikt nie zginął

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że przyczyną zdarzenia była pęknięta opona. Kierowca w jednej chwili stracił panowanie nad potężną ciężarówką. Pojazd uderzył w bariery energochłonne, a siła uderzenia była tak duża, że przewrócił się na bok, blokując całą jezdnię. Kabina ciężarówki została częściowo zmiażdżona, opierając się o barierki. Uszkodzona została także latarnia.

Na szczęście kierowca wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. Opuścił pojazd samodzielnie jeszcze przed przybyciem strażaków. Funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna był trzeźwy i posiadał wszystkie wymagane uprawnienia.

Drogowy paraliż i gigantyczny korek

Skutki wypadku są jednak druzgocące dla płynności ruchu. Droga w kierunku Wyszkowa i Białegostoku została całkowicie zablokowana. Utrudnienia dotknęły także kierowców jadących w stronę Warszawy. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu.

Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej, które zabezpieczają pojazd i przygotowują go do usunięcia.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznaczyła objazd, aby umożliwić kierowcom ominięcie zatoru. Aby uniknąć wielogodzinnego postoju, podróżujący powinni na węźle Wola Rasztowska zjechać na drogę wojewódzką numer 636, którą dojadą do węzła Trojany i tam będą mogli wrócić na trasę S8.

Przewrócona ciężarówka blokuje trasę S8. Na miniaturze strażak przy podwoziu. O utrudnieniach przeczytasz na SE.
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