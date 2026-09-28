Tragiczny finał jazdy motocyklem. Zginął młody strażak. Pożegnali go we wzruszającym wpisie

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-09-28 15:31

Dramatyczne zdarzenie na warszawskich Bielanach. Na ulicy Arkuszowej doszło w niedzielę do śmiertelnego wypadku z udziałem młodego motocyklisty. Okazało się, że ofiarą jest druh Krystian z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Koledzy z jednostki opublikowali w sieci niezwykle wzruszający wpis, w którym przyznają, że brakuje im słów w obliczu takiej tragedii.

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Autor: Tadeusz Mróz

W niedzielę, 27 września, około godziny 17:20 doszło do tragicznego w skutkach wypadku na ulicy Arkuszowej w Warszawie. Jadący od strony ulicy Estrady w kierunku Opalin motocyklista zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. W zdarzeniu uczestniczyła cupra oraz ford jadący z naprzeciwka.

Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Niestety obrażenia mężczyzny poruszającego się jednośladem były na tyle poważne, że zmarł on na miejscu, mimo podjętej reanimacji.

Ulica Arkuszowa została zablokowana na wiele godzin, podczas gdy policja, pod nadzorem prokuratury, wykonywała niezbędne czynności. Śledczy skrupulatnie zabezpieczali ślady na miejscu wypadku. Trwa postępowanie mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności tego fatalnego zdarzenia.

Nie żyje druh Krystian z OSP Laski

Dzień później na jaw wyszły porażające fakty. Z ustaleń wynika, że ofiarą wypadku był druh z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. Na profilach społecznościowych jednostki pojawiło się wzruszające pożegnanie tragicznie zmarłego Krystiana.

„Z ogromnym bólem serca piszemy tego posta. Wczoraj wieczorem dotarła do nas tragiczna wiadomość, że nasz Druh Krystian zginął w wypadku” – przekazali strażacy z OSP Laski.

Z ich słów wynika, że Krystian był dla nich kimś więcej niż tylko kolegą z jednostki. „Trudno znaleźć słowa, które mogłyby wyrazić ból i żal po tej ogromnej stracie” – czytamy we wpisie, w którym druhowie podkreślają, że pozostanie on w ich pamięci jako oddany druh i przyjaciel.

„Spoczywaj w pokoju, Druhu Krystianie. Cześć Twojej pamięci” – dodano w opublikowanym pożegnaniu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach zapowiedziała również, że informacje o dacie i miejscu pogrzebu zostaną podane do wiadomości publicznej wkrótce.

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