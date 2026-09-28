Smutna wiadomość ze świata filmu. Nie żyje Ryszard Lenczewski

Smutną wiadomość przekazał Paweł Pawlikowski. Reżyser poinformował o śmierci operatora podczas gali w Gdyni, gdzie odbierał nagrodę za reżyserię filmu "Ojczyzna". Ryszard Lenczewski odszedł 25 września 2026 roku. Miał 78 lat.

Ryszard Lenczewski i "Ida". Za zdjęcia dostał nominację do Oscara

Jednym z najważniejszych filmów w dorobku Lenczewskiego była "Ida" Pawła Pawlikowskiego. Operator rozpoczął pracę nad obrazem, a później z powodu choroby nie mógł jej kontynuować. Jego zadania przejął Łukasz Żal. Obaj zostali wymienieni jako autorzy zdjęć do filmu i otrzymali za nie nominację do Oscara.

Sama "Ida" odniosła ogromny międzynarodowy sukces. W 2015 roku zdobyła Oscara w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Zdjęcia Lenczewskiego i Żala zostały także wyróżnione m.in. Europejską Nagrodą Filmową oraz Złotą Żabą na festiwalu Camerimage.

Lenczewski związał swoje życie z łódzką Szkołą Filmową

Ryszard Lenczewski urodził się 5 czerwca 1948 roku w Miłkowie. W 1974 roku ukończył Wydział Operatorski łódzkiej Szkoły Filmowej. Z uczelnią związał się później również jako wykładowca. W latach 2008–2014 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Operatorskiego, a w 2010 roku otrzymał tytuł profesora sztuk filmowych.

W jego dorobku znalazły się zdjęcia m.in. do "Kobiety z prowincji", "Dwóch księżyców", "U Pana Boga za piecem", "Lata miłości", "Margaret" oraz "Kobiety z piątej dzielnicy". Przez lata współpracował z wieloma znanymi reżyserami m.in. z Pawłem Pawlikowskim, Krzysztofem Zanussim, Juliuszem Machulskim, Andrzejem Barańskim, Johnem Crowleyem, Kennethem Lonerganem i Joe Wrightem.

Był członkiem m.in. Europejskiej Akademii Filmowej, BAFTA oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 2018 roku otrzymał Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Ryszard Lenczewski był także autorem książki "Bez lasotaśmy nie ma filmu. Podręcznik mówiony sztuki operatorskiej", wydanej w 2025 roku we współpracy z Katarzyną Taras. Pozostawił po sobie dorobek, który na stałe wpisał się w historię polskiej kinematografii.

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